Tortilla de papas vegana: lleva tan solo 6 ingredientes y queda igual a la versión tradicional
Te presentamos una receta imperdible para preparar una exquisita tortilla de papas vegana. Manos a la obra…
La tortilla de papas, en países como la Argentina, Bolivia o Chile, consiste en una pequeña torta chata, por lo común salada, hecha con harina de trigo o maíz, y cocida al rescoldo. Aquí también solemos llamarla omelette. Te presentamos una receta imperdible para preparar una exquisita tortilla de papas vegana. Manos a la obra…
En este caso, y considerando exclusivamente las características de la cocina vegana, para elaborar esta tortilla de papas no se usará huevo. Pero ojo que no por ello el resultado final tendrá algo que envidiarle a la versión original...
La receta ideal para preparar tortilla de papas vegana
Para elaborar esta exquisita tortilla de papas vegana, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- Aceite de oliva virgen extra.
- 800 gramos de papas.
- Media cebolla.
- 16 cucharadas de harina de garbanzo.
- 16 cucharadas de agua + 1 taza de agua o 250 mililitros (para hacer la versión ligera).
- Sal a gusto.
Cabe remarcar que esta tortilla de papas también es apta para celíacos (la harina de garbanzo no tiene gluten), intolerantes a la lactosa, veganos y alérgicos al huevo. Como lo señalamos arriba, tan sólo lleva seis ingredientes: harina de garbanzo, patata, cebolla, agua, aceite y sal.
La guía paso a paso para preparar la tortilla de papas vegana
A continuación, ofrecemos esta guía paso a paso para elaborar esta riquísima tortilla de papas vegana:
- En primer lugar, deberemos pelar las papas, lavarlas, partirlas por la mitad y cortarlas en trozos en láminas finas.
- Cortar la cebolla en trocitos muy pequeños.
Preparación/Cocción:
Versión ligera: en una sartén echamos una o dos cucharadas de aceite y, cuando esté caliente, echar las papas y la cebolla.
Añadir sal a gusto, 250 mililitros de agua (o una taza) y subir el fuego al máximo. Cuando el agua esté hirviendo, bajamos el fuego y cubrimos la sartén con una tapa.
Dejar las papas hasta que estén hechas (unos 20 minutos). Remover de vez en cuando para que no se peguen a la sartén. Se puede consumir todo el agua, pero si nos gustan menos hechas, podemos colarlas y, si nos gustan más hechas, añadir más y dejarlas más tiempo.
Versión tradicional: en una sartén incorporamos abundante aceite y, cuando esté caliente, echamos las papas, la cebolla y sal a gusto. Cubrimos con una tapa y dejamos que las papas se cocinen a fuego medio hasta que estén hechas (suelen tardar unos 20 minutos). Remover de vez en cuando para que no se peguen a la sartén.
Colar las papas y la cebolla con una espumadera o con un colador para eliminar el aceite.
En un bol añadir las 16 cucharadas de harina y de agua, batir hasta obtener una mezcla homogénea, añadir un poquito de sal y las papas y la cebolla cocidas. A continuación, remover.
En una sartén echamos una o dos cucharadas de aceite y cuando esté caliente echamos la mezcla anterior y dejamos que se vaya cuajando a fuego medio durante unos 5 minutos.
Colocar un plato sobre la tortilla y le damos la vuelta para que se cocine por el otro lado durante otros 5 minutos.
Acto seguido, le damos las vueltas que sean necesarias para que la tortilla esté hecha por dentro y por fuera.
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