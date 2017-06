El EPEN se defiende y dice que su tarifa no es la más cara del país

Además, explicó que el encarecimiento de la factura, que en un año fue de poco más del 90% en la provincia, está relacionado con la compra de energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Camessa).

“Yo creo que la tarifa no es cara. Pero no es la más barata del país. Hay lugares, como la capital o las provincias, que no hicieron los ajustes tarifarios. En la Legislatura, un diputado planteó el tema de Santa Cruz, pero esa provincia decidió no trasladar a tarifas los aumentos de Nación en los últimos meses”, dijo Zambón a LM Neuquén.

Hoy, un neuquino puede pagar unos 400 pesos de electricidad con un consumo bajo, pero en el caso de que cambie de categoría en los rangos, la factura se puede disparar a más de 800 pesos.

Zambón dijo que el EPEN tiene un cuadro tarifario alto para el consumo de 200 kilovatios, que es una franja de consumo de sectores más bajos. Y que, después, la tarifa va decreciendo.

En el caso de que el consumo se dispare a más de 200 kilovatios, la tarifa del EPEN es más barata comparada con las cooperativas. “Algunas cooperativas, como la de CALF, tienen una curva cara. Dicen que pagan menos en los consumos más bajos y es cierto, pero te pasás de consumo y es muy cara. Distinto pasa en el EPEN”, dijo Zambón.

Otro ítem que encarece la factura es el cobro del alumbrado público. En casi todas las ciudades, el organismo eléctrico provincial firmó un convenio con los municipios para el mantenimiento de los puntos de luz. Esto hace que desde hace algunos años el costo se traslade a la factura.

Por otra parte, la administración que hacen las cooperativas sube el valor de la factura, como en Neuquén, Plottier, Cutral Co , Plaza Huincul y Zapala. En esta última ciudad, la intendenta Soledad Martínez no avaló el traslado de los costos de la energía a la tarifa y le tiró el problema al EPEN.

240 KV mensuales en promedio gasta una familia.

Es lo que se reporta en la empresa eléctrica. Estar en esa franja y pasarse 10 kilovatios más o ahorrar unos 40 puede determinar el cambio de rango. Define si la tarifa pasa de 400 a unos 800 pesos en algún descuido de consumo hogareño.

La quita del subsidio es central en el aumento

Zambón estuvo el jueves en la Legislatura, precisamente en la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, explicando a los diputados en detalle porqué se trasladan los costos de la electricidad a la tarifa.

“Fue un trabajo muy serio y muy ilustrativo de donde se desprende que, a medida que el tiempo avance, vamos a estar peor porque la quita del subsidio nacional que el gobierno de Néstor y Cristina tenía sobre la tarifa eléctrica está siendo quitada progresivamente y al mismo tiempo se va disparando el valor del dólar; son situaciones que van incrementando el valor de la energía”, explicó Eduardo Fuentes en declaraciones radiales.

El titular del EPEN dijo que desde enero de 2016 hasta marzo de este año subió un 90% el costo de compra de energía a Cammesa, lo que se traslada a la factura.