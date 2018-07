El MPN tendrá internas sólo en siete localidades

El gobernador y presidente del partido, Omar Gutiérrez, confirmó ayer a LM Neuquén que habrá comicios en siete ciudades y ponderó “la unidad” que se logró en la mayoría de los cargos en juego.

“Los afiliados nos hicieron sentir que consideraban oportuno buscar un acuerdo sin mezquindades y no ir a elecciones”, dijo, de modo que se hizo el máximo esfuerzo para evitar las internas.

Además, contó que el proceso para sellar la unidad duró “15 o 20 días” y tuvo como protagonistas al referente de la Azul y Blanca, Jorge “Luli” Allende, y al actual secretario de Desarrollo Territorial de la provincia e integrante del sector azul, Jorge Lara.

Evitó hablar del vicegobernador Rolando Figueroa, que quedó fuera de juego en esta etapa electoral, aunque remarcó que todos los afiliados del partido tuvieron “la puerta abierta”. Agregó que dentro del MPN no hay enemigos “sino adversarios” y hubo un reclamo de la militancia “de dejar a un costado alguna diferencia si la había”.

Presentacion Lista Azul (11).jpg Omar Novoa

Tras el consenso, Gutiérrez continuará como presidente de la Junta de Gobierno, con el líder de la Azul y Blanca, el senador Guillermo Pereyra, como vice. En la Convención, el intendente de Villa Pehuenia, Sandro Badilla, ocupará el cargo que ostenta hasta ahora el vicegobernador Figueroa.

Gutiérrez señaló que el próximo paso será ratificar a las nuevas autoridades. “En los próximos días, la Junta Electoral va a controlar toda la documentación respectiva que acredita el cumplimiento de los requisitos de esta lista de unidad y va a ser proclamada”, precisó.

Dijo que por ahora no piensa en las próximas internas para elecciones generales, como las de gobernador y legisladores nacionales, que deben convocarse dentro de unos meses. El gobernador señaló que el acuerdo con el sector de Pereyra se limitaba a la conducción del partido y no hablaron de mantener la unidad para las contiendas que se vienen. “Podría ser o no, paso a paso”, concluyó.

“En la situación que vive la economía del país, todos consideramos que era necesario y conveniente llegar a un acuerdo”, dijo Omar Gutiérrez. Gobernador de Neuquén y líder del MPN

