El Pincha terminó con la racha récord de Boca

El partido disputado en el estadio Centenario de Quilmes, donde Estudiantes hizo las veces de local, se definió con los goles de Fabián Noguera a los 13, de cabeza, y Matías Pellegrini a los 30.

De esta manera, Boca dejó atrás una racha histórica de 617 días como puntero del fútbol argentino, teniendo en cuenta que además consiguió el bicampeonato de la Superliga en las últimas dos temporadas.

En los últimos 10 años (desde Apertura 2008), Estudiantes tiene superávit ante el Xenieze: le ganó nueve veces, perdió seis y empataron tres. Una tendencia contraria al historial general, en el que está abajo 42-101. Mientras que Boca no gana de visitante desde el 18 de febrero, cuando venció 1-0 a Banfield en el Florencio Sola, única victoria del año en esa condición. En los nueve partidos siguientes entre Superliga y Libertadores, acumula seis empates y tres derrotas.

Con el pie izquierdo

Las cosas comenzaron complicadas para Boca, porque a los 5 minutos el Mellizo Barros Schelotto debió gastar un cambio cuando Izquierdoz sufrió una molestia muscular y le dejó el lugar a Paolo Goltz. El conjunto xeneize sólo tuvo una ocasión clara de gol cuando Emanuel Mas no pudo conectar con precisión un balón que quedó dando vueltas en el área.

Boca intentó armar un circuito de juego con Cardona por la izquierda y Pavón por la derecha, teniendo a Mauro Zárate en el centro del ataque, pero nunca pudieron conectarse de manera acertada para crear peligro.

Confundido y apurado, así se lo notó a Boca en todo el primer tiempo, porque Estudiantes lo llevó al juego que más le convenía, con mucha presión en el mediocampo, y si bien casi no atacó, se dedicó a neutralizar cualquier intento boquense.

Llegaron los goles

Estudiantes continuó dominando y, a los 12 minutos, Andrada sacó un tremendo cabezazo de Noguera, pero en la siguiente jugada vino el córner desde la izquierda. Lugüercio cabeceó al primer palo y apareció el propio Noguera para, ahora sí, vencer al arquero xeneize.

El Mellizo metió mano en el equipo y sacó a un Nández y a Cardona para colocar a Wanchope Ábila y al colombiano Villa.

Enchufado y apretando en todo el terreno, Estudiantes siguió haciendo su juego de neutralizar y correr y apostar a la pelota parada, y a los 20 Villa remató por la derecha y tapó Andújar con los pies.

Sobre los 30, el joven Pellegrini tomó una pelota aislada, dejó desairado a Goltz y a Magallán y remató de zurda, pero por más que Andrada lo tocó, el balón ingresó lentamente al arco para el 2 a 0 en favor del Pincha.

Boca fue sólo la impronta de Pavón y, si bien tuvo alguna chance, terminó absorbido por la marca, mientras que Zárate abusó de la individual y así el Xeneize no logró siquiera arrimar peligro.

617 los días que duró el liderazgo de Boca en el fútbol argentino.

Autocrítica de Jara y Zárate, silencio rotundo del Melli

Leonardo Jara terminó en llamas el partido con Estudiantes y no tuvo filtro en hacer una fuerte autocrítica. Mauro Zárate fue otro de los que salieron a hablar.

“Muy mal. Jugamos a lo que quería Estudiantes, al pelotazo. Y así se va a hacer muy difícil ganar de nuevo una Copa”, manifestó Jara. Y agregó, en la misma sintonía: “Tenemos que jugar de local y de visitante de la misma manera. Y de tratar de salir jugando, que es lo que proponemos de local. La cancha no ayuda, pero hay que intentar un poco más”.

Zárate, por su parte, tomó contacto con la prensa luego de la derrota, con la que el Xeneize dejó de ser líder del fútbol argentino después de 46 fechas consecutivas en lo más alto.

“Sabíamos que era un partido difícil, para luchar. Ellos supieron jugar con la ventaja y a nosotros por momentos nos salió lo que intentamos y por momentos no. Cuando hicimos el juego que queríamos, no pudimos sacar ventaja”, analizó el ex Vélez.

El técnico, Guillermo Barros Schelotto, muy criticado por jugar sin 9 y por los cambios, no habló con la prensa argumentando una “disfonía”.

Unión perdió la chance y el Canalla es el único líder

Unión dejó pasar la chance de mantener el puntaje ideal y la cima de la Superliga, al igualar 1-1 en Tucumán frente al recién ascendido San Martín, que jugó su primer encuentro en el certamen ya que en la fecha inaugural postergó frente a Independiente. El Canalla disfruta de la cima del torneo en soledad.

A los 20 minutos del primer tiempo, Franco Costa quedó mano a mano con Nereo Fernández y definió para poner arriba al local.

Pero los dirigidos por Rubén Forestello no fueron por más y, a los 36 del complemento, Diego Zabala empató de cabeza por el segundo palo tras un centro y una peinada por la derecha.

Así, el empate le quedó bien al encuentro y evitó que el Tatengue accediera a la cima junto a Rosario Central, pero al menos permanece en el tándem que lo acecha.