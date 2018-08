El Pratto fuerte de octavos, con un neuquino en cancha

El encuentro, vibrante desde la actualidad ya que ambos equipos se reforzaron para tener un mejor semestre, se disputará a partir de las 19:30.

El historial, que en el ámbito local domina a voluntad River con 88 triunfos y en el que los de Avellaneda tienen 41, menos de la mitad (43 empates), no se refleja en la Copa, donde el Millo nunca pudo ganarle a la Academia. Bajo esta sombra insoslayable se disputará el encuentro con la presión para River, que tendrá como gran desafío volver a disputar la final del certamen continental que ganó en 2015 y sufrió como nunca el año pasado, cuando Lanús con una épica victoria (perdía 2-0 y lo ganó 4-2) lo privó de jugar una nueva definición.

Gabriel Arias

El entrenador Marcelo Gallardo confirmó el elenco que jugará frente a Racing y no hubo sorpresas, ya que dispuso que sean los mismos once que comenzaron jugando frente a Central Norte y a Villa Dálmine por la Copa Argentina. Si bien se especulaba con las posibles presencias de los mediocampistas Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero, el técnico decidió no incluirlos en el equipo inicial y ambos ocuparán un lugar en el banco de suplentes.

Por el lado de Racing, el técnico Eduardo Coudet no podrá contar con el defensor Alejandro Donatti, quien sufrió una distensión en el psoas izquierdo. El futbolista ya comenzó los trabajos de kinesiología con el objetivo estar presente en el partido de vuelta, que será el miércoles 29 de agosto en el estadio Monumental.

Ante la ausencia de Donatti, Coudet apostaría por el ex River Lucas Orban, quien estuvo gran parte del campeonato pasado sin poder jugar debido a una pubialgia, pero que tendría la chance de regresar al once titular en el que sería el único cambio que haría el técnico.

Elogió al neuquino que debuta:"Es serio y tiene experiencia".

Coudet: “Arias es hoy un arquero de selección”

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, tuvo palabras de elogio para el neuquino Gabriel Arias, que hoy tendrá su estreno oficial con la casaca de la Academia. El Chacho no anduvo con vueltas y cuando lo consultaron sobre sus virtudes, lo calificó como un arquero “serio y con experiencia”.

El DT de paso le tiró una gran responsabilidad para que vaya asimilando también al club al que arribó. Y como para dar magnitud de la confianza que depositó en el ex guardameta de Defensa y Justicia que también pasó por el fútbol chileno (Unión La Calera), no dudó en admitir que “hoy es un arquero de selección y tiene que demostrar que está a la altura”.

“Conozco las características de los jugadores que trajimos y esas características van a hacer que se adapten bien a lo que necesitamos”, afirmó involucrando en este concepto además del arquero neuquino, al delantero Gustavo Bou, al mediocampista Pol Fernández y al defensor chileno Marcelo Díaz (estos dos últimos irán al banco hoy).

“Estoy con mucha ilusión. Mañana -por hoy- es la hora de la verdad y llegamos muy bien. El ideal que se busca es difícil pero nos terminamos armando bien”, afirmó.

Atlético recibe al Nacional cafetero

Atlético Tucumán recibirá a Atlético Nacional de Medellín en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde buscará un triunfo que le permita llegar bien a la revancha. Comienza a las 21:45.

El rival del Millo en la Copa Argentina será Platense

Hay varios duelos interesantes entre ambos en Primera pero hace rato no se enfrentan. Platense derrotó a General Lamadrid por 1 a 0, en un discreto encuentro que disputaron en el estadio de Arsenal, en el marco de los 16avos. de final de la Copa Argentina y se enfrentará con su vecino River.

Nahuel Iribarren, a los 3 minutos, anotó el tanto que le dio el triunfo al equipo de Vicente López. El conjunto de Fernando Ruiz se mostró superior a su adversario y se impuso con justicia.

Platense actualmente milita en la Primera B Nacional e intenta recuperar el protagonismo en el fútbol argentino.

River es el actual bicampeón de la Copa Argentina y sabe que si no gana la Libertadores de este año, la alternativa para jugar la del 2019 será logrando el tricampeonato en el certamen más federal. Se viene un lindo duelo .