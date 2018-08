En el Defensores, se lucieron los delanteros

No fue un partido perfecto el del Xeneize, que otorgó muchas facilidades en defensa pero volvió a darle rodaje a Fernando Gago, recuperó a Darío Benedetto para la ofensiva y le brindó muchos minutos a Carlos Tévez, que saltó desde el banco y aportó el tercer gol de la cuenta.

Cuando arrancó el partido en Asunción, nada hacia presagiar un trámite tan favorable para el equipo argentino.

A los 11, Óscar “Tacuara” Cardozo aprovechó al máximo la pifia de Paolo Goltz dentro del área y puso el 1 a 0 muy tempranamente.

Zárate metió una gran asistencia para el primero y convirtió el segundo. Zárate metió una gran asistencia para el primero y convirtió el segundo.

Pero cuando los momentos de dudas podrían haberse apoderado del conjunto de la Ribera, Mauro Zárate frotó la lámpara y como enlace capitalizó al máximo una jugada no tan clara desde la derecha. El ex Vélez aceleró y en el mismo momento vio a Benedetto, que picó a espaldas de la última línea rival, y le filtró un pase flotado que a la corrida tocó sin egoísmo ante la salida de Rodrigo Muñoz para que Cristian Pavón acariciara al 1 a 1.

El gol de visitante tranquilizó al bocampeón argentino a los 19 minutos, y además gozaba la ventaja del 2 a 0 en la ida.

Una vez más, la jerarquía individual de Boca le dio réditos a los 22. Esta vez fue Benedetto quien colgó la pelota para Zárate y la nueva figura del equipo del Guille no tuvo problemas para definir ante la salida del arquero ingresando por la izquierda.

Apenas 22 minutos y la serie sentenciada. Lo que restaba parecía que iba a ser un calvario para el dueño de casa, que de la poca fe por revertir al historia quedó lejos de llenar el histórico estadio.

Pavón anotó gracias a la generosidad de Benedetto, que volvió bárbaro. Pavón anotó gracias a la generosidad de Benedetto, que volvió bárbaro.

Con un penal en la jugada en donde no hubo infracción de Leonardo Jara pero que fue sancionado por el colombiano Wilmar Roldán, Tacuara estampó el 2 a 2 antes del descanso, aplicando un potente remate marca registrada del ex Newell’s.

"Pudimos encontrar el juego que nos dio el bicampeonato. Por fin me tocó entrar y ayudar a mis compañeros”.Carlos Tevez. El Apache, conforme, dijo que Cruzeiro será un rival difícil.

"El calor fastidió un poco, pero sacamos adelante el partido jugando. En lo personal, trato de dar lo mejor siempre”.Wilmar Barrios.El colombiano fue una de las figuras del equipo xeneize.

Jugó Tévez

De la especulación de que no viajaba a Paraguay, Tévez pasó a ingresar por Zárate antes de los 10 minutos del complemento.

El ex 10 se mostró muy activo en los últimos metros y tuvo su premio personal a los 30, de media tijera para capitalizar una segunda jugada de pelota parada que superó a Muñoz, y salió desaforado a gritar su propio tanto en el 3 a 2.

La jerarquía en el plantel boquense también había dejado sentado en el banco de suplentes al colombiano Edwin Cardona, que a 10 del pitazo final tomó el penal tras la infracción a Pablo Pérez y la picó ante el 1 de Libertad para sellar la goleada y la clasificación que ahora pondrá al Xeneize cara a cara con el Cruzeiro de Brasil.

La sensación es que Boca volvió de Paraguay con más variantes para lo que viene y deberá ajustar rendimientos personales en defensa para terminar de convertirse en el gran candidato de la Copa.

Boca-Cruzeiro, octavos del 2008: ganó el Xeneize. ¿Se repetirá? Boca-Cruzeiro, octavos del 2008: ganó el Xeneize. ¿Se repetirá?

Un lugar en semis seguro y otros dos aspirantes

Con cuatro equipos argentinos clasificados a cuartos de final, ya hay un semifinalista argento asegurado en la Copa Libertadores de América. Ese lugar sellado lo ocupará River o Independiente, que chocarán en la semana del 18 de septiembre y la del 2 de octubre. Boca fue el último en completar el cuarteto anoche, en Paraguay.

El Millo, que contará con la ventaja de cerrar la serie en el Monumental, eliminó a Racing para alegría del Rojo, que pasó gracias al fallo a favor por la mala inclusión en Santos del ex River Carlos Sánchez, y sueña con la octava Copa de la mano de Holan.

Boca se las verá con un viejo conocido: Cruzeiro, frente al que ganó su primera Libertadores en 1977. Se define en el Mineirao.

Atlético Tucumán es el cuarto representante argentino que sigue haciendo historia en la Copa y en su segunda participación irá por la hazaña ante el campeón Gremio (la revancha será en Brasil).

10 años después, vuelven a chocar por la Copa.

En 2008 se enfrentaron por los octavos de final. Boca ganó los dos partidos 2 a 1. El de ida, con goles de Riquelme y Jesús Dátolo; el segundo, con gritos de Rodrigo Palacios y Palermo.

23 títulos suman los clasificados a octavos.

Los clasificados a octavos jugaron 37 finales y ganaron 23 veces la Copa. Atlético Tucumán es el único de los ocho que no tiene título copero ni presencia en finales.

Ábila ni al banco, el Mellizo al palco

El celular del Mellizo

A pesar de que Boca apeló la sanción de la Conmebol, Guillermo no tuvo más remedio que verlo desde el banco. Dirigió su hermano Gustavo y se comunicaron por celular.

Wanchope, por las dudas, no

Increíble pero real. La Conmebol no fue clara sobre si Ábila estaba habilitado o no para jugar y Boca prefirió no arriesgar en medio de los escándalos que salpican este torneo. Por eso, no fue ni al banco y lo vio desde el palco.

Problema con La 12

Rafael Di Zeo, Mauro Martín y otros trece barrabravas de Boca fueron impedidos de ingresar a Paraguay para presenciar el encuentro frente a Libertad.