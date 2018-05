POR FERNANDO CASTRO / fcastro@lmneuquen.com.ar

Laura Plaza dice que no se arrepiente de su incursión en la política. Llegó del mundo de los medios y en poco tiempo protagonizó un polémico traspaso a Cambiemos, luego de ingresar al Deliberante encabezando la lista del MPN. “De chiquita me enseñaron que el saludo no se le niega a nadie”, resume su postura ante la convivencia con sus ex pares de bancada, que la criticaron duramente luego de irse del bloque, en medio de los recurrentes cruces entre el quiroguismo y el partido provincial.