Antonio Laje sorprendió al revelar qué profesión prefiere en lugar del periodismo

El periodista fue invitado al programa Otro Día Perdido, de Mario Pergolini, y generó sorpresa con una inesperada confesión.

Antonio Laje se ha convertido en una de las figuras que tiene el periodismo argentino , actualmente con un programa que conduce en el canal A24 pero con paso por otros canales prestigiosos. En medio de su camino profesional Laje ha experimentado también otras profesiones que han cautivado su corazón, a punto tal de ponerlo por encima del periodismo.

Además de los programas de televisión, Laje tiene una vida ligada a lo aeronáutico siendo piloto de aviones desde 2017. Durante su participación en el programa televisivo Otro Día Perdido, de Mario Pergolini , contó detalles de cómo inició su aventura como piloto: " Estudié de grande. Vos empezaste a volar antes que yo ", dijo Antonio revelando que el conductor también conduce aviones.

"E mpecé a los 48 años , pero toda la vida quise ser piloto. Yo siempre supe que quería ser piloto. De hecho, de chico, era el paseo de cada fin de semana. Mi abuelo nos llevaba a Aeroparque a mi hermano y a mí”, reveló el periodista de política y sumó: “En ese momento Aeroparque tenía una terraza, estabas al lado de la plataforma, y era el paseo de todos los fines de semana”.

“Siempre quise ser piloto, pero era imposible pagarlo. Al día de hoy sigue siendo caro”, dijo y agregó: “Hay algunos que después llegan a la empresa y dicen ‘con este señor no quiero volar más’”.

Por otra parte, Laje confirmó: "Mi profesión es ser piloto". Ante la pregunta de Pergolini sobre la segunda profesión, dijo: “Ser piloto, y la tercera es ser piloto”.

“Obviamente me gusta mucho más volar. Yo ya tengo una edad para volar que no me queda mucho tiempo. Tenemos límite de edad para vuelos”, contó.