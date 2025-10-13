El detalle en la casa de Maru Botana que generó indignación en las redes sociales

La cocinera apareció en un video que publicó su hija Sofía Solá y llamó la atención al mostrar la intimidad en el domicilio.

Maru Botana es una de las personas más conocidas en el mundo del espectáculo por su reconocida carrera profesional como chef, siendo parte de varios realities como Bake Off. En torno a ella hay distintas preguntas enfocadas en su vida privada que resuenan entre sus seguidores.

Siguiendo los pasos de su madre, algunos de sus hijos también escogieron el camino de la fama tal como lo hizo Sofía Solá , de 20 años, que suma cerca de 100.000 seguidores en TikTok y 48.000 en Instagram , sumando una gran comunidad que la sigue en sus redes sociales a la espera del contenido que comparta.

En las últimas horas, llamó la atención y despertó un sinfín de comentarios al mostrar la privacidad del domicilio donde convive con su madre. “Bueno, yo les voy a hacer un video de lo que pasa cuando una llega a su casa” , relató en su introducción Sofía durante el video que rápidamente se hizo viral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1975916219179188546&partner=&hide_thread=false [REDES] "Feliz martes": Sofía Solá, hija de "Maru" Botana, hizo un "mini blog" de cómo es llegar a su casa, y mostró que su mamá hizo "trucha salmonada a la sal". https://t.co/BzmLHsPsKo pic.twitter.com/yrQpPQih1a — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 8, 2025

Una de las primeras personas en encontrarse fue su hermana Inés, quien de forma solitaria aprovechaba el momento para estudiar. Sofía frenó, se paró frente a ella y pidió: “Ine, cantanos para TikTok, dale”, suplicó pero recibió una respuesta negativa. “No llegamos a nada nunca”, esbozó Sofi.

“Después está Santi, que todas las chicas gustan de él”, dijo al encontrarse con Santiago. Sin embargo lo llamativo llegó cuando en el la filmación apareció la figura de la cocinera, justamente cumpliendo con su especialidad pero para su familia “Acá está mamá, ¿qué hizo mamá hoy?“, preguntó la autora del video y recibió como respuesta: ”Una trucha asalmonada a la sal".

Maru.jpg Maru Botana

El doloroso recuerdo de Maru Botana a su hijo Facundo a 17 años de su muerte

Para Maru Botana son días de mucha carga emotiva al recordar la muerte de Facundo, uno de sus hijos que perdió la vida hace 17 años. Cada 21 de septiembre, el día que se celebra el día de la primavera, para la chef es un día de dolor y recuerdos imborrables de su hijo.

A través de sus redes sociales Maru recordó la fecha y dedicó un sentido mensaje junto a una imagen del niño. “Hoy es el día. El día en que si pudiera volvería todo para atrás, o el día que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto, sabemos que los días especiales son difíciles”, contó con sentimientos.

“Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar. A mí en particular me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida”, escribió sobre sus sensaciones.

En el mismo texto sumó: "El siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida. Pero hoy Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas, busco fotos videos y recuerdo momentos que me quedaran para siempre como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a futbol en tu huevito. Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al Cielo. Te amamos y te recordamos siempre. Hasta Juani e Ine que no te conocieron, te tienen presente”.

“Pasan los años, la mochila pesa menos, y se aprende y se puede, pero si alguna enseñanza me quedó después de que te fuiste, fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos. Gracias, Facu. Hoy y siempre con vos en nuestras vidas”, cerró su texto recordando a Facundo Solá, su hijo junto a Bernardo Solá.