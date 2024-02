El Tucu López confesó qué quiere para su futuro con Sabrina Rojas

Rojas había expresado: “Una cosa es lo que uno desea, y otra cosa es la realidad. Mi deseo es que me encantaría, yo planeé una vida con él. Pero bueno, la realidad, a veces, nos presenta cosas distintas y no sé si se puede. Mientras tanto, yo lo elaboró como un ‘no'".

image.png

La respuesta del Tucu López al gancho de Sabrina Rojas

Tucu López conversó con Intrusos y allí devolvió gentilezas, donde dijo que si bien no están juntos se reunieron para verse en Córdoba donde ella protagoniza la obra “Misterio en la cabaña” con Pedro Alfonso y Paula Chaves porque “tienen buena onda”.

Cuando el movilero del programa que conduce Flor de la V le preguntó si tienen la intención de enmendar la relación, el Tucu contestó: “No se si volver a intentar, pero volver a vernos, yo creo que sí. Nos queremos un montón, compartimos 2 años hermosísimos. Y si no volvemos nunca más está bueno mantener un vínculo de amistad”.

image.png

“En el caso de no volver nunca más, me encantaría tener una relación con Sabri que no tenga que ver con lo sexo afectivo, si con el amor…eso me encantaría porque la adoro con el alma, es una persona hermosa”, agregó.

Luego, contó: “Pero si vos no enfrías bien después la llama se puede prender. Si volvemos… volvemos porque si hay una persona hermosa del otro lado yo jamás cerraría las puertas”, expresó López, con total sinceridad.

“Después hay que ver si podemos resolver nuestras cuestiones personales, la de cada uno, no hay un plan”, aseguró.