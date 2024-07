Violento y veloz robo piraña en Parque Chacabuco

Mientras algunos de los ladrones pasaban mesa por mesa robando celulares, billeteras, alianzas y todo lo que encontraban de valor, otros ingresaron al restaurante para continuar con el robo.

Parque Chacabuco: así fue el violento robo

Algunas de las víctimas fueron salvajemente golpeadas por los delincuentes, que los amedrentaban pegándoles con la culata de sus armas o golpeando las mesas. Todo en medio de gritos desesperados de los clientes y las continuas amenazas de los ladrones, que no dejaban de apuntarlos.

En medio del susto, algunos clientes se quedaron en su silla agachando la cabeza e incluso uno de ellos intentó proteger a un niño que se encontraba en el lugar, tapándole la cabeza.

Tras varios minutos, y luego del aviso al 911, al lugar acudió personal de la Comisaría Vecinal 7B de la Policía de la Ciudad pero, hasta el momento, los ocho delincuentes no fueron identificados y no hay ningún detenido por el violento robo. Se informó además que por el robo no hubo personas heridas de gravedad.

El robo piraña en Parque Chacabuco

En el caso intervino la Fiscalía Criminal y Correccional número 60 a cargo de la Dra. Incardona, que ante la Secretaría Única de la Dra. Martino, labró actuaciones por robo a mano armada.

"Lo único que hacía era mirar para abajo y decir que sí, porque no quería ver las armas. Y, de hecho, me pegó en la cabeza", contó el hombre golpeado en declaraciones difundidas por el sitio Infobae.

Tras el escape de los delincuentes, algunos presentes en el lugar hablaron de algo "inusual" en el hecho.

"No es ilógico pensar que el Día del Amigo podía estar lleno el lugar, pero es raro que se la jueguen así, siendo tantos. Incluso, había quienes sospechaban de barrabravas, porque al día siguiente jugaban el clásico San Lorenzo-Huracán", expresó uno de los comensales damnificados.