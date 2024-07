Cuál va a ser el trabajo de Nico Grosman tras Gran Hermano

Nico 1.jpg Nico Grosman

Qué dijo Nico Grosman sobre su futuro tras salir de Gran Hermano

En una entrevista con revista Gente, expresó su deseo de comunicar ideas que puedan impactar positivamente en las vidas de las personas. "Tratar de comunicar una idea o un mensaje que a la gente le pueda hacer bien y ayudar en sus vidas. Quiero que vengan a verme y cuando se vayan que sientan que se llevaron algo", apunta Nicolás, mostrando su lado más humanitario y comprometido.

La pandemia fue un punto de inflexión para Nicolás, quien encontró consuelo y guía en la lectura de libros sobre espiritualidad y desarrollo personal. Este hábito no solo le brindó herramientas para su propio crecimiento, sino que también alimentó su deseo de ayudar a otros a través de charlas motivacionales. "Soy muy pasional comunicando cosas que me gustan o que a la gente le sirve. Se me nota cuando hablo de algo que me gusta", destaca.

Nico 2.jpg Nico Grosman

La pasión oculta de Nico Grosman

Su pasión por la oratoria es clara, y sueña con utilizar esta habilidad para inspirar y motivar a aquellos que necesitan un empujón en sus vidas. "Creo que aplicado a una idea bien comunicada sobre un tema que a alguien le pueda servir o ayudar, puede cambiar vidas o ayudar a la gente que en ese momento necesite de un empujoncito", afirma con convicción.

No podía faltar hablar sobre Flor Regidor, la joven modelo con quien Nicolás compartió momentos especiales dentro del reality show. La conexión entre ambos fue evidente para todos los espectadores, dando lugar al fandom "Florico", que sigue apoyándolos fervientemente. Aunque no se han definido oficialmente como pareja, Nicolás no oculta sus sentimientos hacia Flor y la posibilidad de que su relación florezca fuera de la casa.