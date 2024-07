La verdadera razón por la que Barby Franco y Burlando no viven más juntos

En una entrevista exclusiva con "Socios del Espectáculo", Barby Franco abordó directamente los rumores de separación, expresando su sorpresa ante las especulaciones. "No sé por qué nos separaron, no sé por qué esa versión rara. Cada vez que él viaja a Corrientes, por una cuestión de seguridad me voy a un departamento con seguridad las 24 horas", explicó Franco. La modelo añadió que su temor de quedarse sola en una casa tan grande es la razón principal de su traslado temporal. "Me da un poquito de miedo quedarme sola en una casa tan grande, hay seguridad en la cuadra, pero no es lo mismo".