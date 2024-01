Espectáculos La Mañana Tucu López El Tucu López reveló por qué decidió separarse de Sabrina Rojas

El Tucu brindó una entrevista para el programa de espectáculos LAM y confesó cómo transita la separación y cuál fue el motivo de la ruptura.







Los ida y vuelta fueron uno de los protagonistas en la historia de amor entre Sabrina Rojas y el Tucu López que inició a fines de 2021. En el medio de esta etapa amorosa tuvieron que aclarar, más de una vez, que estaban intentando poner sobre rieles la relación que habían forjado entre si, ambos decidieron tomar la decisión de separarse.

El Tucu, quien en alguna oportunidad estuvo vinculado en una historia de infidelidad durante su noviazgo con Sabrina, habló en el programa de chimentos LAM sobre la separación: "Me pasa a veces que cuando hablan cosas que no son, es un horror. Cuando te clavan un portal con un título que nada que ver, es un garrón, pero estoy tratando de convivir con eso y a no entrar en esa... Intento relajarme y pasarla lo mejor que puedo".

Y agregó: "Con Sabri la verdad y afortunadamente nos separamos lindo, muy pensadamente. Eso está buenísimo. Tengo vínculo con ella, hablamos, estuvimos en Carlos Paz. Se especuló que hubo una vuelta, pero no. Yo me estaba yendo a Tucumán, pasé y me quedé donde Sabri esa noche y salimos a comer con los chicos".