Sabrina Rojas habló cómo nunca de Luciano Castro: "Es un tema de prioridades"

Luego de una semana movida entre ambos, la actriz salió a hablar del rol de su ex pareja como padre y tiró más leña al fuego.

En medio de su exitosa participación en la obra teatral "Misterio en la Cabaña", la reconocida actriz Sabrina Rojas compartió públicamente la compleja situación que vivió esta semana con su ex pareja, Luciano Castro. La protagonista de la obra se encuentra disfrutando de su buen momento laboral, pero una reciente publicación en sus redes sociales desató una serie de tensiones con el padre de sus dos hijos.

Luciano Castro 1.jpg Luciano Castro y Sabrina Rojas

En un posteo en sus redes sociales, Rojas reclamó la falta de presencia paternal de Castro en el día del cumpleaños de uno de sus hijos, desencadenando así una polémica que no pasó desapercibida. "El papá no apareció y no nos fue a buscar al aeropuerto. Somos un papá y una mamá que tenemos distintas prioridades respecto a nuestros hijos", expresó la actriz, revelando detalles sobre el conflicto.