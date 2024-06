La foto que confirma el romance de Coty Romero y Nacho de Gran Hermano

Hace buen tiempo se especula con un romance que todavía no fue confirmado, pero que cada vez sienta más evidencia que respalda la teoría. Se trata de Coty Romero y Nacho Castañares, los ex participantes de Gran Hermano 2022 que están en el medio de la polémica acerca de si poseen un vínculo más allá de la amistad.

image.png La foto de Coty Romero y Nacho

La foto fue publicada en la tarde noche del pasado miércoles, y Coty también la reposteó en sus storys. ¿Habrá algo entre los ex hermanitos? ¿O será verdad lo que dicen que son sólo amigos?

¿Qué dijo Coty Romero sobre su relación con Nacho?

La correntina habló en LAM de Nacho y fue ambigua en sus conceptos: “Estamos en la época de no rotular nada. A mí no me gusta eso porque soy muy noviera, cariñosa, de apapachar, pero no encuentro a nadie así. Por ahora, con Nacho somos libres".

image.png

Y luego lo llenó de elogios: “Nacho es buena gente y eso lo hace más lindo. Lo conocí en la casa, pero no lo conozco tanto”.

Por último, para intentar apaciguar las versiones de romance, Coti Romero confesó sobre Nacho Castañares: “Nos cruzamos en salidas y todo bien. Es lindo, fachero, divertido, copado y es inteligente”.

Que se dice sobre el rumor de Coty Romero y Nacho

Coti 1.jpg

Hace unos días, el periodista de espectáculo y farándula de Radio Mitre Live, Juan Etchegoyen, tocó el tema de los dos mediáticos, y allí reveló que Coty quiere oficializar pero Nacho “está en otra”.

Allí, el conductor explicó: “Nacho y Coty se gustan mucho, tienen mucha piel. Eso me decían fuentes cercanas a los ex jugadores de GH pero, entre el trabajo y los compromisos, que ambos tienen en sus vidas no imaginan ser pareja oficial”.

Otro de los que habló fue el padre de Nacho, quien fue visible en el reality cuando ingresó por una semana a la casa. Él sostuvo que son personas jóvenes que se divierten, pero que prefieren no ponerle título al vínculo que los une.

“No los veo poniéndose de novios, no lo creo, por eso están disfrutando. Me gusta Coty, pero le tiene que gustar a Nacho no a mí, él es el que vibra de otra forma, es el que tiene que decidir”, dijo el ex peluquero y actor.