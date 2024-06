Coty Romero contó la verdad de su romance con Nacho, su compa de GH

Luego de que Romina Uhrig hablara de su noviazgo, Coty Romero le respondió a su ex compañera de GH y enfrentó los rumores de romance con Nacho Castañares.

Romina Uhrig reflotó el supuesto romance entre Coty Romero y Nacho Castañares, luego de que en el verano se filtrara un video de ellos dándose un beso. Tras los dichos de la ex Gran Hermano, la correntina rompió el silencio y reveló qué es lo que verdaderamente pasa con su examigo de GH.

Coty participó en los saludos de los exconcursantes de la casa, con los que apoyaron a sus compañeros que quedaron aún en carrera. La influencer le dedicó unas palabras al que fue su compinche durante su estadía, Martín Ku. “Chino sos mi jugador favorito. Te prometí y lo cumplí. A no bajar los brazos, que sos mi campeón”, le dijo la joven.

Por qué resurgieron los rumores de romance entre Coty Romero y Nacho Castañares

“Hablando del saludo al Chino, y conociendo a Coty, lo hizo con cariño de amiga. Lo quiere como amiga. No lo hizo tirándole onda”, expuso la exdiputada sobre el gesto de su exrival y Robertito Funes Ugarte consultó por el romance de la correntina y Nacho. “Porque está de novia con Nacho. ¿Por eso?”, le consultó el conductor.

Coti-Portada.jpg Coty Romero había estado a los besos con Nacho Castañares en un boliche.

"No sé (risas)… Yo ya me imagino los hijitos de ellos dos”, lanzó Romina, sin filtro. “Hoy se lo pregunto a Nacho en La Noche de los ex”, remarcó el periodista y el panel se mostró inquieto por la relación de los jóvenes. “¿Están juntos?”, quiso saber Noe Antonelli. “Yo no puedo, que lo digan ellos. ¿Se imaginan los hijitos?”, sumó Romina, generando intriga.

Qué dijo Coty Romero de los rumores de romance con Nacho Castañares

En medio de la gran repercusión que generaron los dichos de Romina, Coty rompió el silencio al contarle a Fede Bongiorno su versión de los hechos y desmintió su vínculo con Nacho Castañares, a pesar de haber aparecido en un video con él a los besos en un boliche durante el verano, que despertó los rumores de romance.

“No estoy con nadie y sinceramente estoy muy agotada mentalmente”, le confesó al productor sobre su presente sentimental y generó preocupación entre sus fans, ya que Coty ha tenido algunos problemas de salud mental, que la afectaron, tras su salida de la edición anterior de Gran Hermano.

coti nacho.jpg Coty Romero se refirió a los rumores de romance con Nacho Castañares.

Qué dijo Coty Romero de la enfermedad de Furia de Gran Hermano

Coty Romero no pierde su espíritu combativo afuera de la casa de Gran Hermano, donde impuso su modelo de juego fuerte. Los confrontamientos fueron moneda corriente en el certamen, como también en los medios televisivos a los cuales es invitada. En una de las últimas apariciones, tuvo un tenso cruce con la hermana de Juliana Scaglione.

“¿Vos te acordás lo que le hiciste a Furia cuando salió? Furia, apenas llegada de la clínica que tenía este diagnóstico, vos fuiste, la toreaste y le pegaste un cabezazo. El que está ahí adentro es porque puede estar, ¿me entendés? Nadie de adentro tiene por qué hacerse cargo de nada”, dijo Coy, la hermana de Furia.

“Ella ya sabía que tenía eso. Nos contó ella misma que se hizo un estudio antes de entrar para ir a laburar a un gimnasio y que ya sabía que tenía ese diagnóstico”, dijo la joven correntina. “Coty, ¿podés tener un poco de empatía? No digas eso que es mentira”, dijo Coy y Coty lanzó: “¿Qué empatía tuvo ella cuando yo tuve un ataque de pánico? No es así”.