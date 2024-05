Romina Uhrigh mandó al frente a Coti Romero y contó quién es su nuevo novio

La ex diputada no dudó en confirmar la existencia de la relación entre dos ex participantes de Gran Hermano.

image.png

Sorprendido, el participante aclaró los tantos con su novia para no tener problemas: “Tintu (Marisol), yo te amo a vos”. Romina analizó lo que pasaba en el video y comentó: “Hablando del saludo al Chino, y conociendo a Coti, lo hizo con cariño de amiga. Lo quiere como amiga. No lo hizo tirándole onda”.

A lo que Robertito Funes Ugarte no dudó en decir: “Porque está de novia con Nacho. ¿Por eso?”. Entonces la ex diputada acotó: “No sé (risa)… Yo ya me imagino los hijitos de ellos dos”, y casi que lo confirmó a la relación entre los ex participantes de la anterior edición de Gran Hermano.

Luego, Romina mantuvo el misterio y señaló: “Yo no puedo, que lo digan ellos. ¿Se imaginan los hijitos?”. Acto seguido, el panelista Lío Pecoraro le metió presión: “Si ella pensara que no, diría que no”, y Robertito fue por más: “¿Por qué tienen miedo de decir que están de novios?”.

Embed - Romina Uhrig, Agostina y Facundo en A LA BARBAROSSA

Por último, Romina aclaró: “A veces no decís que estás de novia porque no tenés nada fijo. Cuando no tenés nada seguro, no lo podés decir. Te estás conociendo…”. Y concluyó: “Y no lo decís porque a veces te quemás si te estás conociendo con muchos”, dejando entrever que el romance entre Coti Romero y Nacho Castañares es un secreto a voces.

Las dos compras millonarias que hizo Coti Romero para cambiar su vida

La correntina ex Gran Hermano 2022, Coti Romero, está viviendo un espectacular momento profesional muy soñado. Luego de haber salido de la casa más famosa del país, además de haber ganado muchísima popularidad, se sumó al Bailando 2023, certamen de baile en el que también le va bárbaro gracias a su particular carisma.

GWVVYJOQP5G6LMPRPZAIQTUKQM.avif

En este contexto, la ex pareja del cordobés Alexis “Conejo” Quiroga les reveló a sus más de un millón de seguidores de Instagram, a través de su canal de difusión, que hizo dos compras millonarias que le van a cambiar la vida para siempre. Muy orgullosa de sí misma, hizo hincapié en que logró cumplir su sueño gracias al fruto de su esfuerzo y trabajo día a día como influencer y personalidad de los medios.

“Hola mi gente, que tengan un hermoso día. ¿Algo lindo? Ya tengo mi autito, no saben lo feliz que estoy; en dos semanas lo retiro. Y mi terrenito también...”, contó Coti, quien reveló que se compró un automóvil y un terreno para construir su casa propia. Sin lugar a dudas, la joven correntina no para de cumplir sueños.