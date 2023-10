El reclamo sin filtros de Magnolia, la hija de la China Suárez, a su mamá

"Les voy a compartir un audio de Magnolia. Estamos grabando jornada nocturna que yo prefiero porque como ya dije no me gusta madrugar. Toda la semana trabajé de 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Ya sé que soy muy babosa de mis hijos pero miren la inteligencia emocional y claridad mental de Magnolia. Me pareció brillante lo que les voy a compartir", dice en un video previo la actriz.

PURA TERNURA



La China Suarez esta grabando una pelicula de noche y recibio este tierno mensaje de su hija Magnolia antes de dormirse



October 26, 2023

Y la actriz reflexiona sobre la simpleza y la honestidad que tienen las palabras de su pequeña hija. "Esto me hizo pensar qué lindo poder ser así de genuina. Obvio que es más difícil, porque uno vivió decepciones, traiciones. Pero imagínense que alguien te mande un audio así. Me muero", concluyó la China orgullosa del amor que había en ese audio que había recibido.

El ingenioso consejo de la China Suárez a Coti Romero para enfrentar los comentarios negativos

Coti Romero contó que tiene varias herramientas para poder atravesar los comentarios negativos que se encuentra en las redes sociales: “Empecé terapia. Nunca había ido y cuando fui, dije: ‘Qué locura, ¿Cómo no empecé esto antes?’”. Y resaltó que también cuenta con “mis amistades y familia que está siempre”.

“Además de eso, voy a decir algo muy random. Una vez me crucé en una fiesta a la China Suárez y me dijo: ‘Vos tenés que imaginarte que esta persona que te está comentando es un señor peludo en una pelopincho con mucho calor’”, reveló Coti, entre risas.

Y la influencer sin pelos en la lengua dijo que le pasa cuando recibe mala onda: “Le conté al psicólogo: ‘Yo veo como un meme a la gente que critica”. Para ser más clara, mencionó a “Laura Bufal, que bastante me hateaba o siempre tiene algo para decir, hay un conejo de una película que la veo con las vibes de ella, entonces me rio. Cada vez que ella me dice algo, me imagino eso y me rio”.