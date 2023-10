Cuál fue el consejo que le dio la China Suárez a Coti de Gran Hermano

La correntina comentó que está recibiendo atención médica y que la salida de Gran Hermano no fue como lo esperaba, pero que se encontraba mejor de salud. En el programa Noche al Dente, la joven habló sobre el vínculo con otros ex participantes y cómo se enfrentaron a las críticas de la gente: “Nos entendemos porque la mayoría de los que salimos estamos pasando por una situación medio complicada con las redes y la exposición. Entonces vos decís: ‘Empatizo con esa persona porque me está pasando lo mismo’”.

Y añadió: “La gente se acostumbró mucho a vernos dentro de la casa y a opinar de nosotros, de nuestra vida, sin límites. Cuando nosotros salimos, seguían con esa idea de que podían opinar de todo lo que nosotros hacíamos y es muy triste porque no tenían límites. Por ejemplo, se metían con el cuerpo y no les importaba. No piensan: ‘Le puede afectar o capaz, tiene un problema’”, aseguró la joven al conductor.

El ingenioso consejo de la China Suárez a Coti Romero para enfrentar los comentarios negativos

Coti Romero contó que tiene varias herramientas para poder atravesar los comentarios negativos que se encuentra en las redes sociales: “Empecé terapia. Nunca había ido y cuando fui, dije: ‘Qué locura, ¿Cómo no empecé esto antes?’”. Y resaltó que también cuenta con “mis amistades y familia que está siempre”.

Embed - Coty Romero: su paso por el Bailando y su relación con Juli Poggio

“Además de eso, voy a decir algo muy random. Una vez me crucé en una fiesta a la China Suárez y me dijo: ‘Vos tenés que imaginarte que esta persona que te está comentando es un señor peludo en una pelopincho con mucho calor’”, reveló Coti, entre risas.

Y la influencer sin pelos en la lengua dijo que le pasa cuando recibe mala onda: “Le conté al psicólogo: ‘Yo veo como un meme a la gente que critica”. Para ser más clara, mencionó a “Laura Bufal, que bastante me hateaba o siempre tiene algo para decir, hay un conejo de una película que la veo con las vibes de ella, entonces me rio. Cada vez que ella me dice algo, me imagino eso y me rio”.