Coti Romero blanqueó qué hombre le gusta en Gran Hermano

“Tiene como pareja, o no sé si es pareja o qué, afuera; y yo no me quiero ganar ese hate Prefiero no meterme ahí”, aseguró la ex participante del Bailando, antes de señalar que el músico le llama la atención porque siente que la “saca un poco del juego”. “Quiero tratar de que él empiece a jugar un poquito más, es muy inteligente”, dijo.

Embed - A Coty le gusta Bautista: "Tiene pareja y no me quiero ganar el hate, pero si avanza yo me suelto"

“Creo saber a quién te estás refiriendo. Vos dijiste que estabas jugando con él. Yo podría suponer que quizás te estás refiriendo a Bautista”, le dijo GH a Romero, y ella, nerviosa, pidió discreción. “No, pero por favor no me quemen así. Y eso que yo afuera dije ‘Ay no, este chico no es ni en pedo’”, lanzó.

“Es muy inteligente y lee muy bien la casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir ‘Bueno, me llama la atención’. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más”, cerró la nueva jugadora de la casa.

Cómo está de salud Furia en Gran Hermano tras los rumores de embarazo

La salud de Juliana "Furia" Scaglione en Gran Hermano ha generado preocupación entre los seguidores del reality. La mala alimentación y el estrés del juego han dejado secuelas en su físico, lo que llevó a la producción a solicitarle que se realizara algunos análisis médicos para evaluar su estado de salud.

image.png

Ante esta situación, Furia aceptó someterse a los estudios, cuidando su alimentación para no alterar los resultados. Durante una conversación con sus compañeros, expresó su deseo de que los estudios salgan bien: "Quiero festejar con dulce de leche, pero no puedo. Me gustaría que me dé bien el estudio".

El rumor de un posible embarazo comenzó a circular en las redes sociales después de que Furia se realizara los estudios médicos acompañada por Mauro Dalessio, su compañero en la casa. Aunque los resultados aún no están disponibles, la visita conjunta de la pareja generó especulaciones sobre una posible maternidad.