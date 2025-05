La polémica situación que vivió Pamela David con Moria Casán

"Fue ella haciendo la suplencia en la conducción de Alejandro Fantino que estaba en el Mundial de Sudáfrica, yo vengo del Mundial y discutimos. No recuerdo bien el por qué", contó Pamela, dejando en claro que, más de una década después, el motivo puntual de la discusión se había perdido en el tiempo, aunque no así las sensaciones del momento.

"No importa por qué discutimos. Yo era panelista y el programa era grabado, entonces nunca salió", agregó. Al tratarse de un ciclo que no iba en vivo, la producción decidió no emitir el contenido, lo que contribuyó a que el hecho no trascendiera públicamente hasta ahora.

Moria 2.jpg Moria Casán

Pamela David destacó a Moria Casán

Sin embargo, lo que sí quedó claro fue la tensión que se vivió en el estudio. "No fue una pelea, ella se enojó. Ella dijo como conductora tenía una postura y yo como panelista digo 'yo no creo...' Se sacó el micrófono y se fue enojada", concluyó la conductora de Desayuno Americano al rememorar el momento.

Lejos de mostrarse molesta, Pamela David se encargó de dejar en claro que no guarda rencores hacia Moria Casán. De hecho, aclaró desde el inicio de su relato que la respeta y aprecia. Aun así, el recuerdo dejó entrever la intensidad de una escena que, de haberse emitido, probablemente habría sido un tema central en los medios del espectáculo.