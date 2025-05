Una película basada en una novela argentina recibió una ovación en Cannes: "Obra maestra"

image.png Los protagonistas de la película estuvieron presentes en el Festival de Cannes.

Según el portal Deadline, cuando aparecieron los créditos del filme en la sala, los aplausos se extendieron durante nueve minutos. En el video, los protagonistas y el equipo de realización se abrazan tímidos, felices, agradecidos. La película es una de las grandes aspirantes de la competencia oficial por la Palma de Oro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AgusSmith_/status/1923850891179737424&partner=&hide_thread=false 9 minutos de aplausos de pie para “Die My Love” la película de Ramsay directora de “We need to talk about Kevin”. Basada en la novela argentina “Matate, amor” sobre una madre que navega una depresión posparto. #cannes pic.twitter.com/zWt28h4Yug — psico de película (@AgusSmith_) May 17, 2025

¿De qué trata la película "Die, my love"?

La trama gira en torno a Grace (interpretada por Jennifer Lawrence), una mujer que acaba de ser madre y que empieza a vivir una depresión posparto.

Con el tiempo, su mente comienza a fracturarse, lo que no sólo afecta su relación con su esposo Jackson (Robert Pattinson), sino que también se desconecta de la realidad.

Todo esto ocurre en un entorno rural que hace que la historia se sienta aún más intensa y solitaria. A diferencia de otras películas que idealizan la maternidad, Die My Love se mete de lleno en lo que muchas veces no se cuenta: lo difícil, lo doloroso y lo confuso que puede ser convertirse en madre.

“Die, My Love es una exploración surrealista, intensa y a veces oscuramente hilarante de la depresión postparto, aunque por momentos parece que va a ser mucho más que eso”, escribió el crítico de cine estadounidense, Nicholas Barber, para una de sus columnas en la BBC. A su vez, agregó que "Lawrence está mejor que nunca" en el papel que realiza.

La escritora argentina, presente en Cannes

Ariana Harwicz, escritora de la novela "Matate, amor" estuvo acompañando a los actores y todo el equipo que participó en la producción de la película. "Lo que más me asombró es que yo me imaginaba que iba a haber muchas diferencias entre la novela, que trabaja un lenguaje muy elíptico y literario, y la película, y no fue así", contó Harwicz en diálogo con TN.

image.png La escritora estuvo presente en el festival de Cannes.

“‘Matate, amor’ de alguna forma me convirtió en escritora. Y que sea mi primera adaptación con estos actores y esta directora es increíble", indicó la escritora al medio. "La película es recontra cercana a la novela, por no decir idéntica. Por supuesto, si digo idéntica me van a discutir porque nunca es idéntico: está la mirada de la directora, y es cine, otro lenguaje. Pero todo está igual, salvo por el humor", agregó.

Jennifer Lawrence contó como fue el rodaje de la película

La actriz principal de "Die, my love" aseguró que leer la novela original justo en el momento en el que tuvo su primer hijo fue una experiencia "devastadora" que la emocionó y le rompió el corazón.

"Tener hijos cambia todo, cambia toda tu vida, es brutal e increíble", manifestó Lawrence y aseguró que ser madre le abrió un mundo nuevo de emociones. Pattinson, por su parte, aseguró que su hija lo "cambió completamente como persona" y que le dio "energía e inspiración".

Además, aclaró que a diferencia de sus personajes anteriores como en Crepúsculo, este es un hombre "más normal" que simplemente no sabe muy bien cómo ayudar a su pareja a atravesar esta difícil situación. "Solo está esperando que la relación vuelva a lo que era", señaló.