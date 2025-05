El desesperado pedido de ayuda de la neuquina Militta Bora: "Estoy esperando un milagro"

La actriz y cantante, expresó que buscó soluciones médicas, pero todas resultaron en fracaso. " Desde lo médico no tiene solución de ninguna rama y me inhabilita vivir normal hace un año y medio", comenzó su mensaje y siguió: "Es agonizante físicamente y psíquicamente; se trata de un daño espiritual, aunque rece y esté superpositiva y haga todo bien deporte, todo normal. Estoy esperando un milagro, ya busqué en todos lados ”, expuso sobre este extraño padecimiento que la atraviesa.

Por último, en la misma publicación, lanzó un pedido a sus seguidores: solicitó que se celebren "40 misas con la intención para liberación de este daño, curación y oraciones", y agradeció de antemano los mensajes de apoyo recibidos. "Estoy esperando un milagro. Ya busqué en todos lados. Quiero volver a vivir libre de todo mal y sana", concluyó.

Las fuertes declaraciones de Militta Bora: "Voy a ver a otro exorcista"

En diálogo telefónico con LAM (América TV), la cantante y actriz dio detalles entre llanto del complejo momento que está atravesando. En medio de su problema de salud, expresó: "Hace un año, antes de irme a Ámsterdam, yo me sentía muy mal".

"Empecé a estar ida completamente y a tener una fuerte presión en la cabeza horrible", agregó e indicó que ahora se encuentra peor.

"No consumí drogas, casi que ni tomé alcohol, no pude ni disfrutar los viajes que hice, nada. Me habían dado antidepresivos pero re fuertes y era como si, nada, como si tomara agua", indicó luego de haberse realizado diversos estudios médicos y psiquiátricos.

"Estuve en Roma, estuve en todas las iglesias papales, ahora estoy con un equipo de liberación, también con un exorcista acá, y voy a ver a otro exorcista más importante", contó la neuquina sobre su sospecha de haber sufrido "magia negra".

"Puede ser que a veces sí, obviamente que yo me obsesiono con el problema, porque el malestar que yo tengo físico y mental es inhabilitante y es inaguantable, entonces es lógico que yo me desespere. Dice mi mamá, esto no tiene solución, voy a tener que hacer una eutanasia. Prefiero donar mis órganos a una persona que sea libre de esto y que pueda ser feliz", detalló Bora.

¿Quién es Militta Bora?

Aunque nació en Neuquén, se mudó a Buenos Aires con apenas 17 años para impulsar su carrera musical. En esa época conoció a Jimmy Rip, quien años después sería el productor de su primer álbum. A los 19 años, Zorrito Von Quintiero le propuso crear la banda Ella es el jefe, inspirada en el álbum de Mick Jagger She ‘s the boss y en homenaje a los Rolling Stones.

Luego, su carrera se fue opacando y se vio involucrada en 2013 con Daniel Oslvado, ex jugador de Boca, con quien tuvo un fugaz romance que terminó con denuncias por violencia. Luego, en 2016 Militta comenzó a salir con Chano Charpentier, el líder de Tan Biónica. Esa relación coincidió con la época más mediática de la cantante, que en ese entonces formaba parte del ShowMatch de Marcelo Tinelli.

Actualmente, Bora se alejó de los medios, los escándalos y en 2024 se instaló en Ámsterdam y, además, se casó con un neerlandés que conoció en Bariloche.