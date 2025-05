Video: así fue el momento del choque de la Hilux, cuyo conductor se fugó y amenazó a un policía

El impactante choque sucedió alrededor de las 5:50 de la mañana del domingo. Los vecinos intentaron que el conductor no siga manejando y llamaron a la Policía.

Eludiendo su responsabilidad y a pesar de los reclamos de las familias, el conductor huyó del lugar. El episodio registrado en las imágenes fue sumamente tenso porque lejos de hacerse cargo, los cuatro ocupantes que iban a bordo del vehículo no dieron muestras de arrepentimiento.

"¿Iban chupando? ", comenzaron a preguntarles los vecinos que se animaron a salir y les espetaron: "Locos, no pueden andar así en la calle ", pero el grupo no se responsabilizó de los daños ocasionados.

WhatsApp Image 2025-05-20 at 10.41.13 (2).jpeg

Indiferencia y huida

La vereda quedó completamente destrozada, los cascotes volaron e incluso algunos atravesaron las rejas de la casa. "Si no teníamos el escalón de la vereda la camioneta nos rompía la casa", aseguró Lorena, la dueña de la casa, a LMNeuquén. Esa noche estaba al cuidado de su nieto, que por suerte no se despertó con el ruido. A través de la ventana y con temor, alcanzó a pedirle que no vuelva a manejar el hombre que chocó, pero nadie hizo caso y al volante siguió manejando el mismo conductor.

De acuerdo al relato de los testigos del hecho, la Hilux era manejada por ese hombre de 28 años, lo cual fue constatado por la Policía a LMNeuquén. También viajaba su hermana, una vecina y otro vecino de ellos de 23 años.

En el video que aportaron los vecinos a este medio puede apreciarse que luego del choque, el hombre que manejaba, de remera blanca y gorra negra, abrió la puerta de su camioneta, bajó unos segundos, observó el daño y volvió a subir, dispuesto a marcharse.

En tanto, del vehículo descendieron dos personas, un joven que tenía una herida sangrante en la cabeza y se tocaba insistentemente la lesión. Luego, una chica de vestido rosado y campera negra que comenzaron a empujar la camioneta en marcha con los faroles encendidos, gracias a lo cual pudieron bajarla de la vereda. Después, se subieron al vehículo que avanzó dejando latas de cerveza y papas fritas entre los pedazos de baldosas.

Chocó, se fugó y amenazó a la policía en Neuquén.mp4

Violencia contra la Policía

La dueña del hogar afectado llamó a la policía mientras un vecino siguió a la camioneta Hilux y logró constatar que la estacionaron en la esquina de Catriel y Cerro Bandera. En tanto, este lunes el comisario Rubén Rodríguez precisó a LMNeuquén que al llegar al lugar, el conductor, acompañado de otro hombre se negó a brindar la documentación solicitada, y el personal llamó al oficial de servicio que arribó en otro móvil.

"El conductor empieza a vociferar insultos al personal y logra ingresar al domicilio en la Distribuidora Chapelco", agregó el comisario. De acuerdo a la información policial, dos mujeres salieron desde el domicilio y "se la agarran con los efectivos, quienes procedieron a la demora de las dos mujeres, mayores de edad, por el artículo 50, de disturbios en la vía pública". Al mediodía fueron liberadas.

En tanto, informó que el oficial de servicio cuando arribó y tomó conocimiento de la situación. También, se estableció que la camioneta había protagonizado el accidente con daño a la vivienda de Roca al 1770. Le comunicó el panorama a la asistente letrada, quien ordenó un allanamiento en la casa para notificar a los hombres.

SFP Casa vereda choque camioneta chapelco (4).JPG

Según los vecinos, el hombre que se escondía en su casa arrojaba agua hirviendo desde el balcón hacia los peritos y policías que trabajaban en el lugar. Una vez demorados, los hombres quedaron en la Comisaría Tercera hasta la noche.

Además, la Policía también pidió colaboración de personal de tránsito que secuestró el vehículo, por contravención, y pidió una orden de requisa en el vehículo. Allí, los policías buscaron elementos de interés en la camioneta secuestrada en el predio de la División de Tránsito.

La Fiscalía informó que secuestraron ropas y pidieron colaboración a la División Antinarcóticos por el hallazgo de una sustancia en el habitáculo delantero. En la requisa, los efectivos estudiaron una caja de cartón de color negro, que en su interior dio resultado positivo de clorhidrato de cocaína, siendo un total de 12,9 gramos. En consecuencia, el personal de antinarcóticos notificó del inicio de actuaciones a los ciudadanos, C.D.G. y a M.M.E.

Hilux Choque

Se comprometieron a arreglar la vereda que destrozaron

Este martes las marcas de la destrucción en la vereda persisten pero luce ordenada en contraste con la escena posterior al choque. Además, en el patio delantero hay bolsas de cemento y baldosas para reconstruir el ingreso a la vivienda que le alcanzó la familia del joven que chocó con la Hilux.

"Ese día vino la mamá del chico y me pidió disculpas", señaló Lorena, y agregó que luego, junto a otro joven, le acomodaron la vereda rota. En tanto, el conductor, que fue liberado el mismo día de los hechos, la visitó al día siguiente y le dijo "no sé qué paso".

Por el choque, las agresiones y la actitud de los jóvenes en su domicilio arriba del negocio Chapelco, la fiscalía de genéricas investiga los delitos de daño, amenaza, resistencia a la autoridad.

SFP Casa vereda choque camioneta chapelco (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Cabe destacar que el comisario Rodríguez, indicó que previo al episodio de resistencia a la autoridad en la distribuidora Chapelco, un móvil de la Comisaría Tercera ya había alertado sobre una Hilux fuera de control.

Se trataba de efectivos que patrullaban en calles Facundo Quiroga y Avenida del Trabajador alrededor de las 5.20 de la mañana y se encontraba haciendo la verificación de un auto cuando observaron que la camioneta avanzaba a alta velocidad con daños en el frente.

"Al darle la voz de alto, el conductor intentó atropellar, es decir, le tira encima la camioneta a un oficial, quien logra resguardar su integridad física", indicó Rodríguez.