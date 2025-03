Pamela David contó cómo está Jésica Cirio tras la detención de su marido

Jésica Cirio, Elías Piccirillo.jpg Jésica Cirio junto a Elías Piccirillo el día de su casamiento.

Durante el programa, el periodista Luis Bremer sumó más contexto a la conversación y explicó cómo era la relación entre Cirio y Leonardo Piccirillo antes de la detención. “Esta semana, según lo informado por la colega Cora De Barbieri, luego de que el abogado de Jesica dijera que estaban distanciados, Cirio habría presentado los papeles de divorcio”, detalló Bremer, agregando un nuevo elemento a la complicada situación personal de la modelo.

La detención de Elías Piccirillo causó mucho dolor en Cirio y su entorno

Pamela David, visiblemente conmovida por el tema, enfatizó que, en este momento, Jesica Cirio no está en condiciones de hablar públicamente sobre lo sucedido. “Entiendo perfectamente que hoy Jesica no quiera hablar y está perfecto porque no está bien. Porque está destrozada, porque no puede entender”, manifestó con firmeza, destacando el profundo dolor que está atravesando Cirio tras este nuevo escándalo en su vida personal. El caso sigue generando repercusión en los medios y la opinión pública, mientras la modelo intenta atravesar este difícil momento acompañada por sus seres queridos.