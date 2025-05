La reacción de Eliana Guercio al ver lo que Chiquito Romero hizo con su auto

Embed Eliana Guercio y Chiquito Romero plotearon su Audi S3 de color amarillo



¿Bancan? pic.twitter.com/GQiT9488qk — Resumido.info (@Resumidoinfo) May 13, 2025

La increíble reacción de Eliana Guercio

Musicalizado con el tema “Blackout” de Emilia Mernes, Tini Stoessel y Nicki Nicole, el video mostró no solo el proceso de transformación del vehículo, sino también la emoción desbordante de Eliana al ver el resultado final: “No, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta”, expresó sin poder ocultar su entusiasmo. Y remató, fiel a su estilo, con un efusivo “Ay, qué lindo, me muero”.