La teoría de Ayelén Paleo tras la detención de su madre por presunta red de explotación sexual

Ayelén Paleo rompió el silencio tras la detención de su madre Elizabeth Rodrigo acusada de integrar una organización dedicada a la explotación sexual y económica. La ex vedette que estuvo alejada de los medios de comunicación y está abocada a su trabajo en el rubro inmobiliario decidió hablar en Infama y fue contundente.

“ Estoy en mi peor momento , pero no por mí. Hoy decido hablar porque no puedo estar callada ante tanta injusticia. Perdón que esté un poco quebrada. Se dijeron cosas horribles sobre mí y sobre mi mamá. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada, vulnerable. Por el amor de Dios , o sea, ¿a quién le cabe en la cabeza algo así? Eso es enfermo y es algo gravísimo”, dijo Paleo ante la detención de su madre.

Luego aseguró con firmeza que la acusada es “absolutamente inocente” . “Esa morocha que ven ahí con flequillito, esposada. Es inocente”, remarcó mientras en la pantalla se mostraba la imagen de Rodrigo cuando fue detenido en la ciudad de Buenos Aires por orden de la Dirección de investigaciones Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Bonaerense.

Sobre el trabajo de la mujer que mantuvo una actividad como fotógrafa de las víctimas, Ayelén sostuvo: “ella es fotógrafa. Por supuesto que hablo como su hija, pero mi mamá es una mujer que lucha, que apoya y que acompaña. Siempre estuvo para las chicas y, por supuesto que, para sus hijos, una leona. Siempre trabajó con respeto, ante todo, y es lo que entrega. Ella recibe amor y da ese mismo amor”.

En otro momento de su descargo, la ex vedette que mantuvo tiempo atrás un romance con Santiago Bal, fue contundente: “tengo que hablar porque hicieron de todo esto un circo frívolo, un espectáculo con nuestro dolor. La gente que ahora me señala, es la misma que hizo plata conmigo desde que yo tenía 18 años. La misma que lucró con un video íntimo que a mí me arruinó la vida. Desde entonces tomo antidepresivos y pastillas para dormir”.

Y deslizó que la detención de su madre es contra ella. “Esto no es contra mi mamá, esto es contra mi. Yo no tengo 19 años. Mi circulo es chico. Mi mamá lo es todo y yo no voy a permitir verla acá con las esposas” haciendo referencia a que detrás de esta denuncia hay alguien que quiere apuntar contra la joven.