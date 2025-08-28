Quién es la mamá de Ayelén Paleo acusada de formar parte de una red de trata

La mamá de la vedette está acusada de formar parte de una red de prostitución. Recataron a más de 10 víctimas.

Elizabeth Rodrigo fue detenida en las últimas horas tras ser acusada de formar parte de una red de trata que prostituía mujeres. La mujer es madre de la vedette Ayelén Paleo quien, en 2011 saltó a la fama por ser la amante de Santiago Bal, marido de Carmen Barbieri.

La captura de Rodrigo se produjo en un operativo policial que también incluyó la detención de la líder de la organización, Noelia Elizabeth Ávalos, y quince allanamientos en La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, Rosario, Santa Rosa y la ciudad Autónoma de Buenos Aires coordinados entre fuerzas federales y policías locales.

La madre de Paleo es martillera pública, corredora inmobiliaria y fotógrafa . En sus redes sociales tiene casi 5 mil posteos y su actividad en las plataformas es muy activa. Actualmente, la mujer está siendo investigada por liderar una presunta red de mujeres mayores de 18 años con fines de explotación sexual en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.

Según trascendió, las víctimas eran obligadas a publicar contenido erótico en paginas web, como Platynum y Skokka. Los allanamientos permitieron, al mismo tiempo, rescatar a 12 víctimas que eran explotadas en distintos puntos del país.

La investigación comenzó a partir de una denuncia radicada en noviembre de 2024, en la que una mujer relató que había sido captada con la “promesa de un empleo de limpieza”. Se detalló que las víctimas eran constantemente controladas mediante teléfonos celulares con números cambiantes cada diez días.

En medio de la detención de Elizabeth Rodrigo, la policía confiscó dos cámaras fotográficas, cuatro cuadernos con anotaciones, lencería erótica, ocho dispositivos, un disco externo, dos notebooks y distintos documentos.

La reacción de Carmen Barbieri

Carmen Barbieri opinó sin filtros sobre la detención de la mamá de Ayelén Paleo. La conductora dialogó con el móvil de SQD (América) y fue contundente: “Que lo arregle la Justicia. Que haya Justicia. Para mi ya hubo justicia divina”.

Cabe recordar que Paleo había sido la tercera en discordia en la separación de Barbieri y Santiago Bal. “Yo la veo a la mamá de esta señorita con esposas, con la policía y todo, y debe estar sufriendo por su mamá. Yo también sufrí por mi mamá cuando ella y su hermano la amenizaban por teléfono”, lanzó.

Siguiendo con su tono irónico que la caracteriza, Barbieri opinó: “¿No te encanta que quería ser famosa y ahora es famosa pero por otra cosa? La fama es brava, en general. Hay que tener cuidado”.

“Ojalá que no sea cierto y la liberen pronto a la madre porque ver a tu madre esposada en una cárcel debe ser duro. Me da mucha lástima Ayelén, me da mucha pena”, cerró el móvil la conductora.