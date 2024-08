Espectáculos La Mañana Ayelén Paleo Qué es de la vida de Ayelén Paleo: la vedette contó cuál es el único amigo que le queda

Supo ser una de las bailarinas más polémicas y famosas del mundo del espectáculo, sin embargo, decidió alejarse de todo.







Ayelén Paleo

Ayelén Paleo, quien alguna vez fue una de las figuras más controvertidas de la farándula argentina, ha decidido dar un giro drástico en su vida. Conocida por haber sido “la tercera en discordia entre Carmen Barbieri y Santiago Bal”, así como por su participación en el popular programa Bailando por un Sueño junto a Marcelo Tinelli, la vedette ha dejado atrás la exposición mediática y ahora se dedica a un emprendimiento completamente diferente: una inmobiliaria de lujo en Puerto Madero.

A los 33 años, Paleo ha optado por alejarse del ruido y las polémicas que marcaron su carrera en la televisión. “No extraño la televisión porque hoy, con 33 años y muchísima humildad, logré revertir una situación donde parecía que todo el país estaba en mi contra. Ahora la gente me quiere mucho y siento que me lo gané”, expresó en una reciente entrevista. Este cambio de rumbo no solo le ha permitido encontrar tranquilidad, sino también reenfocarse en su bienestar y en nuevos proyectos que le apasionan.

Ayelen Paleo 1.jpg Ayelén Paleo Por qué Ayelén Paleo se alejó del mundo del espectáculo La exvedette, que se destacó en el teatro de revistas y se hizo un nombre en el mundo del espectáculo a través de escándalos y peleas mediáticas, ahora se dedica a vender propiedades junto a su hermano. “No me interesa volver a la televisión porque me duele mucho la gente que opina, sinceramente, me afecta. Y ya está. Fue una etapa”, confesó, mostrando su deseo de mantener una vida más reservada y menos expuesta a las críticas.