Los nuevos botines de Mauro Icardi que desataron un caos familiar con Wanda Nara

Mauro Icardi se reincorporó al plantel del Galatasaray luego de más de seis meses lejos de las canchas tras sufrir una grave lesión. En este contexto, recibió un regalo especial que desató una nueva guerra con Wanda Nara , quien no tardó en reaccionar a la nueva adquisición de su ex marido.

Este gesto con los hijos de Eugenia no pasó desapercibido y generó la inmediata reacción de Wanda, quien salió al cruce en su cuenta de X. El mensaje fue duro y sin vueltas: "Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos, es lo más bajo que un “millonario” puede hacer, que letritas ni letritas“, ironizó.

La fuerte reacción de Wanda Nara a los nuevos botines de Mauro Icardi

Wanda Nara siguió, apuntando directamente al mensaje en los botines: “Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple“. Y cerró con un pedido para su expareja: “Pasaron ya 10 meses. Por qué usas el dinero en retrasar el pago de las que llevas en tus botines. Ridículo”. Este tweet convirtió a la presentadora de MasterChef en tendencia, generando una catarata de comentarios y el inicio de una nueva grieta en la novela que protagoniza con Mauro Icardi.

Esta no es la primera vez que la conductora de Bake Off Famosos se despacha en su cuenta de X en contra de su exmarido ni lo acusa de no estar al día con la cuota alimentaria de las dos pequeñas que tienen en común. Tampoco es la primera vez que dice de manera pública que Icardi dejó de pagar la obra social. Cabe recordar que la mediática se encuentra en Villa La Angostura con sus cinco hijos disfrutando de la nieve.

La presentadora no es la única cuyo enojo puede desatar estos sencillos botines, sino que López, quien no tiene una buena relación con el exdelantero del PSG y que hizo un pedido en la Justicia para que sus tres hijos no tengan contacto con él, puede llegar a reaccionar a esto de la peor manera. Es de público conocimiento que los hombres no tenían una gran relación, pero eran cordiales frente a los niños, pero desde la separación volvieron a encender la mecha de la pelea.

Esta también puede llegar a caerle mal a Benjamín Vicuña, que se encuentra en una guerra con Eugenia a causa del permiso de viaje de los dos niños que tienen en común. El chileno impidió que los menores viajaran a Turquía, lo que destapó una batalla mediática con la actriz de Casi Ángeles.