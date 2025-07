El dato desconocido de lo que pasó con las hijas de Wanda Nara, cuando estuvieron con Icardi y la China Suárez

Según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, Wanda habría planteado serias objeciones al comportamiento de Icardi y Suárez durante la semana en la que las nenas estuvieron con ellos. “La queja de Wanda fue que esa semana que estuvieron con él —precisó la conductora—, cómo ellos hacen todo en dulce montón ¡porque Icardi y la China no se sueltan, todo muy simbiótico! Una de las hijas de Eugenia tuvo un acto escolar, Mauro las llevó, y él se quedó en el auto con sus chiquitas esperando que volvieran. Para mí, tener a un pibe dos horas en un coche ¡esperando que termine un acto! ¡Que vaya sola la China!”, lanzó Yanina, sin filtro.

La situación se habría repetido en otras salidas. “También el día que vimos las fotos de la China con las hijas de Icardi en el barrio chino —continuó—, es porque habían ido a hacer el pasaporte de Amancio. ¿Para qué llevan a las nenas de Icardi? Yo tengo familia y no vamos todos juntos a todos lados”, opinó, aludiendo a la convivencia forzada que, según Wanda, no respeta la individualidad ni la privacidad de sus hijas.

Mientras tanto, se intenta llegar a un acuerdo para que las niñas puedan viajar a Estambul a ver a su padre, siempre que existan garantías diplomáticas de que regresarán. “Ahora cada uno pone requisitos para las visitas, tendrán que ir negociando y Wanda quiere una garantía de Cancillería que si las nenas van a Estambul, vuelvan, porque tiene miedo que no retornen”, sentenció Latorre, resumiendo el estado de la disputa.

Dato 2 La China Suárez

La China Suárez volvió a Turquía

En paralelo, la China Suárez acaba de aterrizar en Buenos Aires tras pasar una mini luna de miel en Turquía junto a Icardi. Pero lejos de esconderse, tiene planes precisos y bien organizados para su estadía en el país. Tal como reveló la panelista de LAM, “no va a la casa de los sueños. Va a estar hospedándose en el hotel Sofitel de Cardales con su madre. Siempre va ahí”.

En ese contexto, la actriz ya tiene planeado el festejo de cumpleaños de su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Según contó Yanina, “Caro Nolte solicitó tres departamentos. Los pagó. No son de canje. Pidió arreglo de globos por el cumpleaños de su hija”. Y completó: “Una de las noches, la del evento y el festejo de Rufina, va a estar Nicolás Cabré. Va a haber una cena familiar. Son 14 personas en total y se va a hacer en el restaurante Lelac, dentro del Sofitel. Pagó todo. No hay canje. No es nada de canje”.