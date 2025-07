Wanda Nara habría intentado conquistar a un campeón del mundo

El nombre de Wanda Nara volvió a colarse en los principales portales del espectáculo este miércoles, no solo por su reciente entrevista en una reconocida revista —donde habló sin filtro sobre su separación, la China Suárez y la relación de sus hijos con la nueva pareja de Mauro Icardi—, sino también por un inesperado dato que reveló el periodista Gustavo Méndez: la mediática habría intentado acercarse sentimentalmente a Enzo Fernández a comienzos de este año.

Pero el detalle más llamativo del relato no se detiene ahí: de acuerdo con Méndez, “se lo habría encarado por Instagram y Valentina Cervantes habría visto los mensajes”, en referencia a la pareja y madre de los hijos de Enzo. Al parecer, el futbolista habría mostrado la conversación a Valentina en tono de broma, lo que desencadenó un momento incómodo en la intimidad del joven jugador y su entorno.

La versión se conoce justo en medio del renovado enfrentamiento público entre Wanda Nara y la nueva pareja de su ex, Mauro Icardi. La mediática respondió desde su cuenta en X al propio Gustavo Méndez, reafirmando que sus hijas no quieren saber nada con la nueva relación de su padre. El contexto no hace más que alimentar las especulaciones: ¿podría haber estado relacionado ese repentino apoyo que Wanda expresó hacia la China Suárez con lo ocurrido entre Enzo y Valentina?

Wanda 2 Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Qué pasó entre Wanda Nara y Enzo Fernández

El historial amoroso atribuido al mediocampista del Chelsea también suma otros rumores. En el pasado se lo vinculó brevemente con Pampita, aunque la modelo salió a desmentirlo de inmediato. Más recientemente, circuló otra versión que lo relacionaba con una ex de L-Gante, pero tampoco hubo confirmación al respecto.

En cuanto a su vida personal, Enzo Fernández y Valentina Cervantes vivieron una corta separación, pero decidieron darse una nueva oportunidad hace unos meses. La pareja se muestra unida y enfocada en su vida familiar en Europa, pero la aparición de este nuevo episodio podría obligarlos a salir a aclarar el panorama. De todas formas, Méndez fue enfático: “La pareja puede desmentirlo, pero yo aseguro que es verdad”.

El cruce entre espectáculo y deporte vuelve a ser protagonista de una historia que mezcla romances, redes sociales, celos y escándalos. Wanda Nara, una vez más, se encuentra en el ojo de la tormenta, no solo por su presente mediático y su carrera como conductora y empresaria, sino también por estos rumores que, aunque no confirmados oficialmente, parecen seguirla sin tregua.