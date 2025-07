Con qué famoso lo confunden a Mauro Szeta cada vez que sale a comer

"Ya laburaba en TN, no tenía este nivel de exposición pero ya salía en la tele. Una señora me miraba, y me miraba", comenzó relatando el periodista el curioso momento que le tocó la primera vez que sufrió esa confusión.

"Entonces me paré para irme, y pensando que eso me daba chapa, la señora se me acerca. 'Lo felicito', me extiende la mano, 'Sergio lo suyo en Anses es excelente lo quiero como presidente", reveló el periodista, ante la risas de los integrantes del programa, e indicando que lo confunden con el político Sergio Massa.

"Y yo para no defraudarla le dije 'Viva Perón, carajo, para eso estamos'", cerró su divertida anécdota el periodista de policiales, Mauro Szeta.

Beto Casella salió a bancar a Sergio Lapegüe y le tiró un palito a Mauro Szeta

A cinco meses de su debut en América, "Lape Club Social" busca su rumbo. El programa de Sergio Lapegüe ya sufrió varias modificaciones. Jordana Klad, la cocinera, anunció que se bajaba por cuestiones personales y el Bicho Gómez ya no es parte del ciclo, además Marina Calabró redujo su participación. En medio de estas turbulencias se sumó una polémica con Mauro Szeta y Beto Casella tomó partido.

En el ciclo radial de Casella, Nadie nos para de la Rock & Pop, el periodista Enzo Aguilar aseguró que “en el programa de Lapegüe comenzaron a funcionar los policiales ¿Y quién está a cargo de eso? ¡Mauro Szeta! Entonces, durante cuarenta y cinco minutos, él tiene el programa a su cargo. De hecho, cuando se enfermó Sergio pusieron de conductor a Szeta". Aguilar sumó información muy picante. Según dijo Mauro cobraría más que Lapegüe y "cuando hizo el reemplazo gustó mucho en la producción, por lo que estarían pensando una forma elegante de desplazar a Sergio”.

La polémica no quedó ahí y en Bendita Tv hablaron del tema. Fiel a su estilo de decir siempre lo que piensa, Casella sumó su irónica opinión “Mauro Szeta como es experto en policiales te serrucha el piso con guante de latex ¡acá bancamos a Lape! Si no el programa se va a llamar ‘La pegada en el c... que le pegó Szeta!”.

Hace unas semanas el Bicho Gómez había hablado de los cambios del programa y su desvinculación. "A mí me llamaron para hacer un tipo de programa, pero fue virando porque lo necesitaba seguramente..." le dijo a Jeremías Sierra para Mediodía Bien Arriba, el ciclo de la Televisión Pública y agregó que el programa fue cambiando "para el lado más policial, político y de actualidad más dura. Entonces, yo tenía muy complejo el querer meterme a hacer humor en ese ámbito".