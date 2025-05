Pampita dio detalles inéditos de su relación con su novio a distancia, Martín Pepa

Instalada en Argentina por compromisos laborales y familiares, Pampita vive una historia de amor que desafía las barreras geográficas. “Es muy difícil. Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”, confesó con franqueza durante la entrevista. Con esta declaración, dejó en claro que mantener un vínculo a distancia no es tarea fácil, pero sí posible cuando hay compromiso y afecto genuino.

En el diálogo con el programa conducido por Ángel de Brito, Pampita también habló sobre lo inesperado que fue para ella enamorarse nuevamente. Afirmó que su vínculo con Pepa no fue algo planeado, sino una de esas conexiones que surgen cuando menos se lo espera. “Cuando uno encuentra una persona que vale la pena, que tiene ciertos valores… esas cosas no se planean. Esas cosas suceden”, expresó. Y agregó: “Coincidencias de la vida y en el momento en el que coinciden tal vez no es el apropiado, pero sucedió en ese momento”.

Pampita habló de su actual relación con Martín Pepa

Con una sonrisa, también aseguró que más allá de las dificultades que representa vivir en distintos países, ella se entrega de lleno a la experiencia. “Yo siempre apuesto, arriesgo, me vaya como me vaya, siempre voy a dar mi mejor versión”, señaló, dejando entrever que la historia con Martín Pepa representa para ella una apuesta emocional importante, incluso en un momento en que no esperaba volver a construir una pareja.

Aunque el romance aún es joven y discreto, Pampita no esquiva las preguntas y se muestra segura de su elección. La relación, a pesar de las complicaciones propias de la distancia y la agenda intensa de ambos, parece avanzar con pasos medidos, pero firmes. Mientras tanto, el vínculo se fortalece entre videollamadas y gestos cotidianos que hablan de afecto, cuidado y conexión.