Pampita reveló su deseo de convertirse en madre

En pareja con el polista Martín Pepa , Pampita tiene un fuerte deseo de ser madre por sexta vez. Fue en una entrevista reciente que dio en El Observador junto a su íntima amiga Barbie Simons. “Me gustaría tener algún hijo de nuevo”, se sinceró. “No sé si se me va a dar. La verdad tengo que tener la suerte de que un compañero quiera el mismo sueño que yo”, agregó refiriéndose al deseo que tendrá que compartir con su pareja.

Al mismo tiempo, mencionó las complicaciones que tuvo con Benicio a quien tuvo poco después de su separación con Vicuña y a Ana quien nació de su amor con Roberto García Moritán y la crianza coincidió con la pandemia y una fuerte crisis económica en la familia que la obligó a trabajar sin descanso.

“Quiero estar embarazada, durmiendo la siesta, tomando el té con mis amigas o mirando cosas de bebé online, tengo esa fantasía”, reconoció Pampita.

Pampita y el rotundo “no” a un trabajo

En una charla con Ángel de Brito (LAM, América) Pampita se refirió a su presente laboral y anticipó qué trabajo no volvería a aceptar y dio sus motivos. “No me llamaron, pero siempre me logran convencer. Vienen ahí, te hablan y te hablan hasta que lo logran”, dijo la modelo refiriéndose a la posibilidad de ser jurado de la nueva temporada del Bailando por un Sueño.

Además, cuestionó la extensión de los formatos: “Yo haría temporadas más cortas, de dos o tres meses. Entonces como que le pones todo a eso y es más estelar y tenés famosos, tal vez, que son más difíciles de conseguir. Si estás bailando seis meses, no todo el mundo se engancha”.

Pampita se supo destacar a lo largo de toda su carrera por su talento para múltiples disciplinas. Si bien su carrera comenzó como modelo luego incursionó en la danza, la actuación y la conducción. Sin embargo, uno de estos trabajos no volvería a hacer nunca más.

Consultada por De Brito sobre la posibilidad de bailar otra vez en el certamen que conducirá Marcelo Tinelli, Pampita fue tajante. “No, nunca más en la vida. Nunca más”.

“No, porque bailan chicas de 20 años que pueden ensayar ocho horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, y yo ya estoy media oxidada”, justificó.

Sin embargo, dejó la puerta abierta a esta posibilidad siempre que los participantes tengan su edad. “A menos que sean todas de mi edad. Si son todas de 45 para arriba. No puedo competir con una chica de 20 años, no tengo la energía tampoco para algo así”, concluyó.