Se supo cómo será The Balls!, el nuevo programa de Guido Kaczka y cuántos millones repartirá

"The Balls", el nuevo programa de Guido Kaczka

La televisión argentina se prepara para recibir un nuevo formato de entretenimiento que promete convertirse en un éxito de audiencia. Desde el próximo 10 de marzo a las 21.30, Guido Kaczka debutará con The Balls , un atrapante ciclo de preguntas y respuestas que mezclará suspenso, diversión y un gran despliegue visual.

En The Balls, dos equipos compuestos por cinco participantes (pueden ser amigos, familiares o compañeros de trabajo) competirán por un premio de hasta diez millones de pesos. La clave del juego será responder correctamente la mayor cantidad de preguntas, evitando la única opción incorrecta entre seis posibles respuestas.

El set del programa es una de sus grandes atracciones: un imponente escenario con pelotas gigantes, una plataforma elevada y una pileta de agua, elementos que garantizan un espectáculo visual impactante. Los jugadores se posicionarán sobre las rampas numeradas que corresponden a cada una de las respuestas. Si eligen la opción equivocada, la bola caerá y arrastrará consigo al concursante hacia el agua, lo que añade un toque de adrenalina y emoción a la dinámica del programa.

Cada episodio constará de diez preguntas, y la estrategia de los equipos será clave para mantener a la mayor cantidad de participantes en juego hasta la ronda final, donde se disputarán el premio mayor.

Guido Kaczka y su entusiasmo por el estreno

Guido Kaczka, quien ya es una de las caras más representativas de eltrece en materia de entretenimiento, expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. En diálogo con Puro Show, adelantó algunos detalles sobre la producción del programa:

"Se vienen cosas nuevas, no sé qué podés contar… ¿Se viene un nuevo programa para la pantalla de eltrece?", le consultó el periodista Pampito. A lo que el conductor respondió: "Sí, tremendo programa. La verdad es que sí, creo, bah, viste que con estas cosas, uno nunca sabe si la va a pifiar o no, me puedo mandar la macana".

Kaczka incluso mostró imágenes del estudio donde se grabará el show, dejando en claro que el nivel de producción es de una magnitud pocas veces vista en televisión argentina. “Es como una fosa, como una pileta”, comentó Matías Vázquez en el programa, a lo que Guido respondió “Exactamente, mirá, se está rompiendo todo el estudio”, en referencia al enorme despliegue técnico necesario para adaptar el formato internacional.