Cómo será "The Floor", el nuevo programa de super producción de Guido Kaczka

"De uno en uno, los competidores desafían a un oponente de una casilla continua. El vencedor del duelo conquista la casilla de su rival y para el perdedor se acabó el juego. El gran ganador será quien logre programa a programa quedarse con todos los casilleros", agregó el conductor.

Los concursantes serán los que elegirán a sus oponentes y en un tiempo de 45 segundos deberá responder la mayor cantidad de preguntas del tema elegido dentro de las 100 categorías de forma correcta.

Cuándo será el debut

Innovador y sorprendente, el programa saldrá al aire el lunes 19 de agosto a las 22.15 por la pantalla de El Trece.

En diálogo con eltrecetv adelantó que “el vínculo con los participantes, dentro de lo que e el juego, seguramente sea distinto al de Escalones o a otros programas, pero como siempre el juego es una excusa para encontrarte, ara divertirte, para disfrutar con el otro, para dialogar”.

Además, contó que el lunes serán 64 los participantes y que se van a ir eliminando en duelos. “Alguien quedará como el gran ganador, que es el que gana el premio mayor, pero a medida que vas ganando territorio vas ganando muchos millones”, sumó Guido quien reconoció que “no soy exactamente el que juega juegos de mesa en la casa” y que prefiere siempre el rol de conductor y productor de los ciclos.

Consultado por los nervios del debut, el conductor que tiene experiencia en los medios se sinceró: “Van cambiando los nervios. Son distintos a los que tenía hace unos años, pero obvio que me pone nervioso y que me pone muy atento, y quiero que las cosas salgan bien. Trato de que los nervios no me hagan perder de lo que disfruto hacer lo que me gusta, así que te vas avivando. La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, pero un poco te va pasando así”.

Qué pasará con los 8 escalones

Según publicó el periodista Pablo Montagna, el formato importado The Floor comenzará a las 22.15 y se extenderá hasta las 23.30, horario que arrancará el ciclo de Sebastián Wainraich, La noche perfecta, que se despedirá de su envío semanal el 23 de agosto para volver a la pantalla los domingos a la noche desde el 1° de septiembre.

En tanto que desde el 26 de agosto, el prime time de eltrece estará ocupado en su totalidad por Guido Kaczka, una a las 21.30 y la otra a las 22.30, es decir, que Los 8 escalones tendrán su continuidad en la pantalla.