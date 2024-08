Guido Kaczka habló de los últimos fracasos de Marcelo Tinelli en la TV argentina

A horas del gran debut de The Floor , su nuevo programa en la pantalla de El Trece, el reconocido conductor Guido Kaczka conversó con los integrantes de Socios del Espectáculo y no pudo esquivar las picantes preguntas que le hizo el equipo encabezado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Con buena onda, Guido destacó que no se atrevería a darle un consejo y añadió: "Cuando hace el Bailando es recontra él. Ese formato es su estilo total. Es un formato que le gusta". "Uno también puede probar algo nuevo y que no funcione. Me parece que siempre hay que tratar de encontrar lo que a uno le gusta porque, si te equivocás haciendo lo que te gusta a vos, no te equivocás tanto", sumó.