Se viene la segunda temporada de "División Palermo": las novedades de la serie furor

Por intermedio de un evento denominado “Hecho en Argentina”, Netflix lanzó el primer adelanto de "División Palermo" con todo el elenco protagónico presente. Según se deslizó, aparecería una figura que podría reemplazar al mismo Korovsky, autor y protagonista principal de la historia.

“Costó arrancar la segunda temporada. Pero estamos en eso”, se lee en el avance de Netflix, que muestra al elenco del primer envío charlando sobre cómo abordar la segunda parte de la historia.

En un momento, Santiago Korovsky se muestra fastidioso por los pedidos y/o reclamos de los actores, se levanta de su silla y rápidamente es reemplazado por el actor Martín Piroyansky (protagonista de películas como El método Tangalanga; Permitidos y Voley, entre muchas otras).

En 2023, “División Palermo” fue nominada a varias distinciones y fue premiada en varias categorías. Así, fueron galardonados en los Produ Awards Pilar Gamboa como mejor actriz principal en serie o miniserie de comedia sitcom; Korovsky como mejor actor principal en serie o miniserie de comedia sitcom y “División Palermo” como mejor serie de comedia.

En los Cóndor de Plata, resultaron ganadores nuevamente la serie; Korovsky y Diego Núñez Irigoyen en el rubro mejor dirección; Korovsky como mejor actor protagonista en comedia y/o musical; Daniel Hendler como mejor actor de reparto en comedia y/o musical; Charo López como mejor actriz de reparto en comedia y/o musical; Korovsky; Ignacio Sánchez Mestre; Florencia Percia; Martín Garabal; Mariana Wainstein; Ignacio Gaggero y Martina López Robol como mejor guion original y en el rubro Premio del público BA audiovisual.

En 2023, Clarín reseñó que "División Palermo" "pretende burlarse y parodiar ciertas premisas del correccionismo político y la inclusión -muy propias de estos tiempos- que terminan revelándose más como una cuestión marketinera que como una política de visibilización real".

Por su parte, Korovsky por entonces posteó en su cuenta oficial de Instagram: “Hace mucho que estoy haciendo una serie con un millón de amigos y gente increíble que me bancó desde el principio. Escribir, dirigir y actuar fue una locura, pero estuve rodeado de los mejores guionistas, un codirector tremendo, actores que no se puede creer y productores y un equipo técnico que me tuvieron más paciencia de la que deberían”.