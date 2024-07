Netflix: estas son las 10 películas más esperadas en lo que queda de 2024

Desde el estreno en enero de “La sociedad de la nieve”, Netflix no ha dejado de actualizar sus catálogo de series y películas durante el primer semestre que ya pasó, y de cara a la segunda parte del año, ya hay una lista de estrenos que prometen mucho para que los cinéfilos vayan agendando con anticipación.

Nicole Kidman y Zac Efron vuelven a unirse en la gran pantalla a 10 años de “Amores Peligrosos” y protagonizan una comedia romántica sobre un sorpresivo romance que tiene divertidas consecuencias para una chica, su madre y su jefe, una estrella de cine. Los acompaña la notable Kathy Bates.

Un asunto familiar

Un detective suelto en Hollywood: Axel F

Eddie Murphy regresa a la icónica franquicia en el papel del divertido detective Axel Foley, cuya película original de 1984 recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo, fue nominada al Oscar como mejor guion original y tuvo dos secuelas. En esta cuarta entrega la vida de su hija (Taylour Paige) se ve amenazada, por lo que Foley forma equipo con ella, un nuevo compañero (Joseph GordonLevitt) y sus viejos conocidos Billy Rosewood (Judge Reinhold) y John Taggart (John Ashton) para dejar al descubierto una conspiración.

The Union (El sindicato)

Mark Wahlberg encarna a un modesto trabajador de la construcción de Nueva Jersey que se ve envuelto en el mundo del espionaje y los agentes secretos cuando su amor del colegio (Halle Berry) lo recluta para una arriesgada misión de inteligencia. Es una película original de Netflix que se estrena el 16 de agosto.

The Union (El sindicato)

Carry-On

Taron Egerton, protagonista de las exitosas “Rocketman” y “Kingsman”, lidera este thriller de acción en el que se pone en la piel de un joven agente de la Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU. que debe luchar contra un misterioso viajero que lo chantajea para que le deje pasar un paquete peligroso a través de la seguridad y lo suba a un vuelo el día de Navidad.

Esta película es la primera colaboración entre Netflix y la productora Amblin Partners, de Steven Spielberg y todavía no tiene fecha de estreno confirmada.

Carry-On

Woman of the Hour

Netflix distribuirá la película que marca el debut de Anna Kendrick como directora y que cosechó elogios en diferentes festivales de cine, como el de Toronto. Ambientada en Los Ángeles en los años setenta, está basada en una historia real sobre una aspirante a actriz que se cruza en un programa de citas en TV con un asesino en serie en medio de una ola de crímenes.

La estrella de “Amor sin escalas” la dirige y también la protagoniza junto a Daniel Zovatto, Kathryn Gallagher, Nicolette Robinson y Tony Hale. No se oficializó aún su fecha de estreno.

Woman of the Hour

La Lección de Piano

Esta adaptación al cine de la premiada obra teatral homónima de August Wilson será el debut en la dirección de Malcolm Washington, hijo de Denzel Washington, que es productor de la película. Ambientada en Pittsburgh en 1936, durante la Gran Depresión, muestra la vida de los Charles y ese piano que documenta la historia familiar en los tallados que realizó un antepasado esclavizado.

La Lección de Piano

Parte del elenco de la exitosa puesta de Broadway, como Samuel L. Jackson y John David Washington, repiten sus roles en esta versión fílmica. No tiene fecha de estreno pero se espera para el tramo final de 2024.

El Hoyo 2

El fenómeno distópico español estrenado en 2020 regresa con una esperada secuela, dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia, siguiendo la historia de los prisioneros hacinados en celdas apiladas que miran hambrientos cómo la comida desciende en una plataforma, aprovechada por los de arriba mientras los de abajo mastican las sobras y mucho rencor. Milena Smit y Hovik Keuchkerian protagonizan esta secuela que aún no tiene fecha de estreno.

The Six Triple Eight

Tyler Perry escribe, dirige y produce esta película basada en una inspiradora historia real sobre las valientes integrantes del único batallón estadounidense de mujeres de color, enviado al viejo continente durante la Segunda Guerra Mundial para arreglar el retraso de tres años de correo no entregado.

Protagonizada por Kerry Washington, Dean Norris, Sam Waterston, Susan Sarandon y la participación estelar de Oprah Winfrey. Se la espera para los últimos meses de 2024.

Back in Action (De vuelta a la acción)

Aunque anunció que se retiraba de la actuación, Cameron Díaz vuelve protagonizando una comedia de acción junto a Jamie Foxx sobre una pareja que, años después de abandonar la CIA para formar una familia, deben regresar al mundo del espionaje cuando sus identidades quedan al descubierto. Kyle Chandler, Glenn Close, McKenna Roberts, Rylan Jackson, Jamie Demetriou y Andrew Scott forman parte de un elenco estelar y su estreno está pautado para el 15 de noviembre.

Back in action.jpg

Joy

Cuenta la increíble historia del revolucionario nacimiento en 1978 de Louise Joy Brown, la primera bebé de probeta de la humanidad, y la década de esfuerzo para traerla al mundo que se cuenta desde la perspectiva de Jean Purdy, una joven enfermera y embrióloga que se unió con el científico Robert Edwards y el cirujano Patrick Steptoe para desarrollar el pionero procedimiento de la fecundación in vitro.

La película británica es protagonizada por Bill Nighy, James Norton y Thomasin McKenzie y todavía no tiene fecha para su estreno.