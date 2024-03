Bariloche, protagonista de la próxima serie de Netflix

Los personajes serán encarnados por Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann y contará con la participación especial de Matías Recalt. Los acompañarán Fernán Mirás, Mike Amigorena y Carmela Rivero, junto a un gran elenco. La filmación comenzó el pasado 18 de marzo en Bariloche, y se llevará a cabo en locaciones de la ciudad y escenarios naturales impactantes de la Patagonia argentina. El rodaje finalizará en Buenos Aires.

Coppola, el representante, es la nueva serie de Star +. Juan Minujin, el protagonista de una de las series del momento, Coppola, el representante, está filmando en Bariloche.

Por su aporte a la industria cultural rionegrina, la serie fue declarada de interés cultural provincial por la Secretaría de Cultura, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura.

Sus cinco semanas de rodaje implicarán una fuerte inversión de recursos tales como hoteles, catering, movilidad, recursos humanos y técnicos, profesionales del audiovisual, personal de producción y estudiantes y o graduados de la Licenciatura en Artes Audiovisuales del Instituto Universitario Patagónico de las Artes y la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de la Universidad Nacional de Rio Negro.

La realización de este tipo de producciones audiovisuales se enmarca dentro de los lineamientos de trabajo que el Polo Audiovisual Río Negro viene desarrollando desde 2020, cuando se sancionó la Ley N° 5380 de Fomento Audiovisual.

Impulso a los rodajes en Río Negro

El Gobierno Provincial apoya este tipo de iniciativas, con el objetivo de promover esta industria en la provincia, generar empleo genuino e incentivar la realización de producciones en nuestro territorio.

Esta posibilidad de alto impacto promocional cimienta el objetivo de la Río Negro Film Commission de promover el territorio provincial como lugar de rodaje y asistencia a las empresas y profesionales del sector.

De esta manera, la provincia de Río Negro se distinguirá como escenario de esta atrapante historia a través de la plataforma internacional que llega a más de 190 países, superando los 231 millones de suscriptores.

Harlan Coben, el autor de la novela Atrapados

Con más de 80 millones de libros vendidos a nivel mundial, Harlan Coben es el escritor que suele encabezar el ranking de autores que elaboran sitios como New York Times. Es autor de más de 30 novelas que incluyen Fool Me Once, Tell No One, I Will Find You, y la popular Myron Bolitar Series.

Sus libros se han publicado en 45 idiomas alrededor del mundo. Harlan es el creador y productor ejecutivo de diversas series de Netflix, entre ellas: Fool Me once, The Stranger, Stay Close, Safe, The Woods, The Innocent, Hold Tight y Gone For Good.