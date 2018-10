Esta vez, el Mellizo va a bancar a Rossi en el arco

Pese a las críticas y a las compras de arqueros, Rossi contó que Barros Schelotto le manifestó su constante apoyo desde la dirección técnica y que nunca pensó en tirar la toalla e irse del club, donde llegó con apenas 15 partidos en primera división. “Trato de mantener la cabeza fría y firme. Guillermo me dijo que no tengo nada que demostrar porque pasé por todos los procesos y ya conozco el arco de Boca. Uno trata de hacer oídos sordos a las críticas que se crearon en el periodismo para fortalecerse y salir de esta situación. No se me pasó por la cabeza el querer irme. Hoy estoy muy cómodo acá”, declaró Rossi en la jornada de ayer, justo el día en que Lampe superó con éxito la revisión médica para convertirse en arquero de Boca.

Si bien en los últimos partidos mostró imprecisiones en el juego aéreo, el ex Defensa y Justicia reconoció que fueron por cierta “inactividad” y no por falta de confianza. “Sé que también saqué pelotas importantes. Por la falta de competencia y por haber perdido el puesto, el tiempo en las pelotas aéreas lo veo diferente. Creo que si me meto en el arco, va a ser peor para todos. Tengo que seguir manteniendo la confianza de querer salir y hacer algo en los centros. Quizá salgo mal, pero si lo hago, el delantero se puede frenar y desentenderse de la jugada. Lo entrenamos, pero no es lo mismo hacerlo en la Bombonera”, deslizó.

Sobre la llegada de Lampe, quien se bajó de la gira del seleccionado boliviano para firmar con Boca a préstamo por tres meses y ponerse a punto de cara a la Copa Libertadores, Rossi agregó: “Le dimos la bienvenida y le explicamos lo que significa la institución. Siempre vamos a tirar para el mismo lado y todos tenemos la posibilidad de atajar. Nosotros entrenamos día a día para mejorar y demostrar para qué estamos, pero la decisión es del técnico”.

Lo cierto es que para Lampe es una oportunidad única en su carrera, además de manifestarse hincha de Boca. El guardameta boliviano, de amplia trayectoria, intentará hacer dudar al Mellizo, ya que para la primera semi hay tiempo suficiente.

“Va a seguir atajando Rossi”

Carlos Fernando Navarro Montoya se refirió a la llegada de Lampe y destacó la jerarquía del arquero boliviano. Sin embargo, sostuvo que bajo los tres palos de Boca seguiría atajando Rossi. “Tendrá que ganarse su espacio, creo que el titular va a seguir siendo Rossi, pero él en este corto tiempo que tiene por delante hasta fin de año tendrá que esperar su momento o ganárselo en los entrenamientos. Ojalá siga, siempre es grato que los futbolistas puedan cumplir sus sueños”, dijo el histórico.