"Estaría bien ir organizando c.... para cuando termine esto"

No da más

Y luego, fiel a su estilo, no se aguantó y se sinceró: "Así como uno organiza su interior, la casa, ordenás, tirás cosas, limpiás, esto también se puede ir organizando para cuando liberen y todos ya podamos coger". Redoblando la apuesta, con humor.

Con poca libertad

La creadora de "La Cobra" también se tomó un tiempo para responder de manera frontal y desopilante el cuestionamiento de un seguidor por su grado de exposición en las redes sociales, algo con lo que batalla desde hace tiempo, porque a su gran número de seguidores se le suman también los detractores: "Esa boludez del misterio, la mujer debe ser misteriosa, no dejás a la imaginación. ¿Y qué voy a dejar a la imaginación? Estoy re caliente hace 40 días que estoy encerrada acá con el pibe", disparó la actriz y cantante.

Barón pasará la cuarentena completa con su hijo Momo, que, según contó, no le deja ni un minuto libre. El nene mimetizó sus horarios y come, duerme y se despierta al mismo tiempo que ella, que hace un tiempo está soltera. "No me queda ningún horario ‘de adulto’!", se quejó Jimena en las redes sociales.

LEÉ MÁS

Netflix: ¿cuáles son los mejores estrenos de abril para la cuarentena?

Murió la actriz y cantante Donna Caroll