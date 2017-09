Fantino: "Hay que poner límites o te pasan por arriba"

Todo quedó ahí hasta el domingo cuando, en diálogo con Gonzalo Bonadeo en la TV Pública, Fantino habló del enfrentamiento. “Hay cosas que realmente me ponen mal, fuera de joda. El otro día tuve un altercado con Rial. Sentí que él se había metido con mi trabajo”, contó Alejandro. “¿Sentís que a otras personas, incluido Rial, les sirve o necesitan hablar de vos?”, le preguntó Bonadeo. “No creo… Yo creo que en este medio lo que hay que hacer es poner rápidamente los límites, porque si no te pasan por arriba. Hace cuatro o cinco años, ahora no, te pasaban por arriba no sólo por lo que pensaban sino porque alguno venía y te tocaba el culo. Y, loco, si no reacciono la primera que me metés el dedo, la segunda me hacés el helicóptero”, analizó Fantino.

Demodé: Fantino descartó enfrentar a rial a las piñas. “Es una gilada pasada de moda”, dijo.