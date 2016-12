Fastidio y quejas porque circulan menos colectivos

Neuquén.- Por el nuevo horario que se aplicó desde el lunes en el servicio de transporte público, los usuarios ya mostraron algunas molestias por la reducción de las frecuencias en el horario de 15 a 17:30 durante los días de semana. La mayoría desconocía la modificación.

El cronograma actual establece una variante durante la tarde, momento en el que se registraron menos pasajeros en los últimos días, en función de la finalización de las clases y la disminución de la actividad de la administración pública.

La medida afecta a todas las líneas de colectivos, tanto de Pehuenche como de Autobuses Santa Fe, por lo que en los barrios y en el centro los usuarios deben esperar más tiempo para poder viajar.

Si bien es cierto que la ciudad baja el ritmo durante el verano, algunos trabajadores se sintieron perjudicados por las demoras del nuevo diagrama, ya que aseguraron que tienen memorizados los horarios de sus ramales.

En tal sentido, Matías explicó que conoce los horarios en los que pasa su colectivo, por lo que consideró que “mientras venga, está todo bien”. No obstante, señaló que “cuando llega antes de lo habitual, el próximo demora casi una hora”.

Particularmente, los empleados de comercio fueron algunos de los que más afectados se vieron, ya que usualmente salen de sus puestos laborales alrededor de las 16. “Me molesta porque no consultan con nosotros, los trabajadores”, sostuvo Valeria, una usuaria. En tanto que Jesús, indignado, dijo: “Es malísimo; no tomo mucho el colectivo, pero hoy me tocó y me entero de casualidad”.

Otro de los factores que fomentó la bronca de la gente es que muchas veces la temperatura es muy alta, por lo que la espera se les hace eterna.

La mayoría de los usuarios consultados por LM Neuquén no estaba al tanto de los cambios en las frecuencias y algunos aseguraron que, cuando se trata del transporte público, las autoridades municipales fallan en sus mecanismos de comunicación.

Sin embargo, también manifestaron que en el centro los colectivos suelen cumplir con los horarios –con una frecuencia promedio de 15 minutos– y que las demoras se dan especialmente en los barrios.

El cambio en las frecuencias de Autobuses Santa Fe y Pehuenche se aplicó esta semana y durará hasta marzo.

Marzo: Con el inicio del ciclo lectivo se normalizará el servicio de transporte en Neuquén.

“Cambiaron tantas veces de horario en los distintos ramales que ahora simplemente vengo y lo espero”. Cecilia. Esperaba en el Parque Central.

“Me molesta más que no estén en condiciones los colectivos que el cambio de horario. El 9 no puede ni andar por la calle”. Matías. Esperaba en Alderete y Santa Fe.