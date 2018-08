Figueroa se preserva para las elecciones de 2019

Ousset precisó que fue el propio Figueroa el que ya había señalado esto en una carta que hizo pública, y en donde cuestionó la manera en la que se manejó todo este proceso en el que no fue convocado, al igual que pasó con dirigentes de las otras líneas. “Nuestro sector quiere un partido fortalecido, algo que no se ve en esta interna. Por eso decimos que siempre participamos, porque en todas las líneas y colores hay adhesiones a la figura de Figueroa como candidato a gobernador, pero no disputamos ningún lugar el domingo”, recalcó.

Dijo que el partido provincial debe “mirar al futuro”, que hoy “está cerrado”.

