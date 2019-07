"A mi hijo le dieron vida hasta los 12 años y hoy tiene 24. Hay cientos de personas apoyándolo, ha recibido mucho amor. Él quiere abrazar a Carlitos Tevez y es lo último que le puedo dar a mi hijo porque no sé cuánto más lo voy a tener", dijo Marina, en diálogo con una radio local, antes de partir a Buenos Aires, en el medio de la larga demora que tuvo que padecer con su hijo en el Aeropuerto de Neuquén a la espera de una mochila de oxígeno para poder viajar.

Ya en territorio porteño, los canales de televisión le abrieron las puertas a Francis y a su mamá con entusiasmo. "No estamos pidiendo nada, sólo que Francis esté en los programas que lo acompañan habitualmente...darle alegría, emociones", señaló la mamá del rinconense, en diálogo con LM Neuquén, luego de que Verónica Lozano y su equipo le den la bienvenida en su magazine de Telefe.

Horas después, Francis recibió el cálido saludo de Marcelo Tinelli, quien además de compartir en sus redes imágenes del emotivo momento que vivió junto al neuquino en Showmatch, aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje al gobierno provincial.

"Realmente hermoso. Nos atendieron, nos cuidaron desde que llegamos. Primero, estuvimos en el programa de Verónica Lozano, ella fue el nexo para que nos reciban en Showmatch. Y en la puerta de Canal 13 salieron a recibirnos y nos dijeron '¿Ustedes son los invitados de Marcelo?'", dijo Marina, antes de dar detalles del mano a mano con el Cabezón.

"Nos saludó antes de que empiece el programa y nos dijo '¿Estuvieron hoy con Vero?'. Cuando terminó el programa se quedó en el piso y le dio un abrazo a Fran. Nos preguntó de dónde éramos y ahí nos dijo que Vero le escribió a su esposa (Guillermina Valdés) y ella enseguida le preguntó a él si podía recibirnos", precisó.

"Nos sacaron fotos con él y yo le entregué una carta y le pedí que la lea. A la hora de irse al camarín publicó la foto con Fran y un mensaje en su cuenta de Instagram", agregó antes de contar qué decía la carta.

"Nada es imposible, lo imposible es lo que no intentamos o no soñamos. Yo le dije a mi hijo vas a estar ahí y así lo hice. También le dije a esas personas de Rincón que necesitan de Salud de la provincia, que nos van a escuchar, que los van ayudar a salir de esas cuatro paredes, que van a tener una mejor calidad de vida, que no van a tener que seguir en esa lista del olvido del abandono", sentenció emocionada y con orgullo Marina.

"Necesitamos que los ayuden, necesitan concentradores portátiles con batería para poder viajar a Neuquén al neumonólogo, que puedan tener luz principalmente y gas social porque es un beneficio que pueden gozar bajo la ley 27351", subrayó.

En su paso por el "Bailando por un sueño", Francis se fotografió con varios famosos, entre ellos Griselda Siciliani y El Polaco.

