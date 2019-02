Guerra declarada entre Wanda y su cuñada

Se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad. El que nada debe nada teme, ¿no? No me das miedo”. Ivana Icardi

Sin pelos: “Ya me amenazaste antes de entrar a GH, cuando fui a la TV acá en Italia y ahora”.

¿Miedo?

Pero el enfrentamiento parece que no parar. La ex Gran Hermano hizo una grave denuncia en su cuenta de Twitter: “Me acaban de amenazar, se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad. El que nada debe nada teme, ¿no? No me das miedo, ya me amenazaste antes de entrar a GH, cuando fui a la TV acá en Italia y ahora. Acordate que opinar es libre”.

Por el momento, Wanda no ha hecho su descargo sobre el tema. Y parece que no le preocupa. Es que la rubia ayer posó muy sensual con un jugado escote y luego subió la foto a Instagram. “Dicen que sin ellas no hay paraíso”, escribió Wanda junto a la postal en la que se la ve en un plano muy hot. La panelista de Tiki Taka se divirtió al referirse a su busto haciendo alusión a la novela colombiana que fue furor en 2006.