Indalo dice que mantendrá el servicio de transporte

Neuquén.- “La situación de un accionista no afecta en nada el desarrollo del servicio”, dijo Leandro Franco, gerente de Indalo en Neuquén. La duda se expandió cuando el pasado 23 de noviembre la empresa Autobuses Santa Fe, accionista de la local, fue llevada a concurso de acreedores por deudas de varios millones. Son casi trescientos prestamistas, entre los que se encuentra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como mayor acreedor.

“A Indalo no afecta nada de su patrimonio. El mismo está a nombre de quien presta servicio, Indalo SA. No se van a presentar anomalías a la concesión actual con el municipio de Neuquén. La empresa es completamente solvente”, ratificó Franco, y agregó: “Queremos trasmitir tranquilidad en lo que se refiere al servicio”.

Sin embargo, algunos sectores políticos manifestaron su preocupación con respecto al tema. Desde el poder concedente (el Municipio), quien se pronunció con cautela fue el subsecretario de Transporte, Fernando Palladino. “En principio parecería que el concurso de acreedores no afecta, pero estamos tomando todos los recaudos”, indicó.

El concejal por UNE, Fernando Schpoliansky, expresó por las redes sociales que “si bien este concurso no significa la quiebra ni que no pueda continuar prestando el servicio, sí evidencia que la empresa afronta grandes deudas y dificultades financieras, que si no son corregidas pueden llevarla a la quiebra”.

Además, advirtió que la deuda de Autobuses Santa Fe “se había multiplicado en tres años, a pesar de que los subsidios recibidos crecieron un 200%”. Desde UNE expresaron también preocupación por existir un posible vaciamiento de la empresa “advirtiendo movimientos que conducirían a esta situación de insolvencia”.

No obstante, Autobuses Neuquén anunció el reemplazo de 12 unidades por colectivos cero kilómetro. El recambio será a partir del 1º de enero. “Apuntamos más alto para una mayor comodidad de los pasajeros”, explicó Franco. Dijo que las unidades ya están disponibles. En las próximas semanas se realizarán las correspondientes solicitaciones para que estén trabajando la primera semana de enero. Confirmaron también una nueva tanda de renovaciones para marzo, esta vez con 18 unidades. “Es una inversión cercana a los 60 millones de pesos. A todos los ramales se les renovarán los servicios”.

Por otro lado, se está gestionando la posibilidad de disminuir el tiempo de espera. “Realizamos una propuesta para renovar parque móvil e incremento de unidades en servicios. La gente tiene que esperar 15 o 20 minutos entre colectivos. Esto no depende de nosotros, sino del Municipio, para generar un transporte sustentable”, explicó Franco.

Por mes: Los pasajes vendidos en Neuquén ascienden a 2 millones, según los índices de SUBE.

SUBE: un nuevo centro en Alto Godoy

El jueves comenzará a funcionar un nuevo Centro de Gestión de la tarjeta SUBE en la delegación municipal de Alto Godoy, en el horario de 7 a 14, por lo que serán cinco los puntos de atención personalizada.

“Es una zona estratégica porque casi el 70 por ciento de los pasajeros del transporte público viene del oeste”, ponderó Diego Quintana, coordinador del área. Indicó que en esta sede podrán “tramitar su SUBE, registrarla, cargar sus beneficios e incluso realizar la carga en la caja municipal”.

Este nuevo servicio funcionará en la oficina de Atención al Ciudadano de la delegación de Novella y Godoy. En este punto los usuarios podrán realizar los mismos trámites que los que ya operan en la ETON, en el palacio municipal y en las delegaciones de Santa Teresa y El Progreso.